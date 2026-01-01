Implementează Actual Budget prin instalare cu un singur click.
Aplicație de finanțe personale axată pe confidențialitate, cu bugetare pe plicuri, pentru a da fiecărui dolar un scop.
Alege un plan VPS pentru Actual Budget
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Actual Budget
Actual Budget este o aplicație rapidă, local-first, de finanțe personale, construită în jurul metodologiei de bugetare pe plicuri — fiecare dolar pe care îl câștigi este alocat unei categorii specifice înainte de a-l cheltui. Inițial un produs comercial, a fost open-source de către creatorul său și este acum menținută de o comunitate activă, ceea ce o face una dintre cele mai capabile alternative gratuite la YNAB.
Deoarece Actual Budget utilizează o arhitectură local-first, datele tale financiare rămân pe infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât pe un cloud terț. Sincronizarea pe mai multe dispozitive funcționează în continuare prin serverul tău auto-găzduit, iar criptarea opțională end-to-end protejează datele în tranzit. Conexiunile bancare prin SimpleFIN (SUA/Canada) și GoCardless (UE/Marea Britanie) aduc tranzacțiile automat, în timp ce suportul de import pentru YNAB face migrarea simplă.
Funcționalități cheie ale Actual Budget
Bugetare prin metoda plicurilor
Alocă fiecare dolar unei categorii specifice înainte de a-l cheltui, oferindu-ți un plan clar bazat pe venitul real, mai degrabă decât pe estimări aproximative.
Proprietatea datelor cu prioritate locală
Datele tale financiare sunt stocate pe propriul tău server, nu pe un cloud comercial—protejând detaliile sensibile ale contului de breșe ale terților sau de modificări ale politicilor furnizorului.
Sincronizare dispozitive multiple
Sincronizează bugetele pe telefoane, tablete și computere prin serverul tău auto-găzduit, astfel încât fiecare membru al gospodăriei să vadă aceleași cifre actualizate.
Integrare cont bancar
Conectează-te la conturi bancare reale prin SimpleFIN (SUA/Canada) sau GoCardless (UE/UK) pentru a importa tranzacții automat, reducând introducerea manuală a datelor.
Rapoarte financiare detaliate
Rapoartele încorporate pentru valoarea netă, fluxul de numerar și tendințele de cheltuieli îți oferă vizibilitatea de a lua decizii financiare informate fără o foaie de calcul separată.
De ce să rulezi Actual Budget pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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