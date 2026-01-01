Actual Budget este o aplicație rapidă, local-first, de finanțe personale, construită în jurul metodologiei de bugetare pe plicuri — fiecare dolar pe care îl câștigi este alocat unei categorii specifice înainte de a-l cheltui. Inițial un produs comercial, a fost open-source de către creatorul său și este acum menținută de o comunitate activă, ceea ce o face una dintre cele mai capabile alternative gratuite la YNAB.

Deoarece Actual Budget utilizează o arhitectură local-first, datele tale financiare rămân pe infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât pe un cloud terț. Sincronizarea pe mai multe dispozitive funcționează în continuare prin serverul tău auto-găzduit, iar criptarea opțională end-to-end protejează datele în tranzit. Conexiunile bancare prin SimpleFIN (SUA/Canada) și GoCardless (UE/Marea Britanie) aduc tranzacțiile automat, în timp ce suportul de import pentru YNAB face migrarea simplă.