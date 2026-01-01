Deploy Akaunting in one click installation.
Free open-source accounting software for small businesses and freelancers with double-entry bookkeeping and invoicing.
Alege un plan VPS pentru Akaunting
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Akaunting
Akaunting is an open-source accounting platform built for small businesses, freelancers, and entrepreneurs who need professional financial management without paying monthly per-user fees. Built on Laravel and released under the GPL-3.0 license, it provides double-entry bookkeeping, multi-currency support, and comprehensive financial reporting in a modern web interface accessible to non-accountants.
Self-hosting Akaunting means your revenue figures, expense records, customer data, and bank account details stay on your own infrastructure—never shared with a commercial accounting cloud. The platform supports multiple companies and users with role-based access controls, making it suitable for teams and accounting firms managing several clients. A marketplace of extensions lets you add payment gateway integrations, payroll, and other modules as your business needs evolve.
Funcționalități cheie ale Akaunting
Professional invoicing
Create customizable invoices with your branding, send them directly from the platform, and set up recurring invoices to automate regular billing for retainer clients.
Double-entry bookkeeping
Full double-entry accounting with a chart of accounts ensures accurate financial records that meet professional standards and simplify year-end tax preparation.
Multi-currency support
Invoice international clients in their local currency and record expenses in multiple currencies, with automatic exchange rate updates keeping your books accurate.
Bank reconciliation
Import bank transactions and match them against recorded entries to keep your cash flow accurate and catch discrepancies before they become problems.
Financial reporting
Built-in profit and loss, balance sheet, cash flow, and tax summary reports give you the financial visibility needed to make informed business decisions.
De ce să rulezi Akaunting pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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