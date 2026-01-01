Implementează Budge cu un singur click.
Aplicație de finanțe personale auto-găzduită pentru urmărirea cheltuielilor private, bugetare și gestionarea obiectivelor financiare.
Alege un plan VPS pentru Budge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Budge
Budge este o aplicație de bugetare a finanțelor personale care ajută persoanele fizice și familiile să urmărească cheltuielile, să monitorizeze tiparele de cheltuieli și să lucreze pentru atingerea obiectivelor financiare printr-o interfață web accesibilă. Suportă mai multe tipuri de conturi, categorii personalizate de cheltuieli și gestionarea tranzacțiilor recurente, oferind utilizatorilor o imagine completă a sănătății lor financiare fără a se baza pe servicii financiare bazate pe cloud.
Auto-găzduirea Budge pe propriul tău VPS asigură că detaliile bancare, istoricul cheltuielilor și obiectivele financiare rămân în întregime în infrastructura ta — niciodată partajate cu platforme terțe sau utilizate pentru profilare publicitară. Stocarea persistentă păstrează ani de istoric financiar, accesibil de pe orice dispozitiv printr-o interfață de browser responsivă.
Funcționalități cheie ale Budge
Urmărirea cheltuielilor
Înregistrează și categorizează tranzacțiile pentru mai multe tipuri de conturi — curente, de economii, carduri de credit și numerar — pentru a menține evidențe financiare precise.
Monitorizare buget
Stabilește limite de cheltuieli pe categorie și urmărește progresul în timp real, astfel încât să știi imediat când un buget riscă să fie depășit.
Rapoarte vizuale de cheltuieli
Graficele și tablourile de bord evidențiază dintr-o privire tiparele de cheltuieli și performanța bugetului, facilitând identificarea locului unde se duc banii în fiecare lună.
Urmărirea obiectivelor
Definește obiective de economii sau de reducere a datoriilor și monitorizează progresul în timp, transformând obiectivele financiare abstracte în repere măsurabile.
Design axat pe confidențialitate
Toate datele financiare sunt stocate local pe VPS-ul tău, fără partajare externă, ținând informațiile sensibile departe de rețelele de publicitate și de brokerii de date.
De ce să rulezi Budge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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