Budge este o aplicație de bugetare a finanțelor personale care ajută persoanele fizice și familiile să urmărească cheltuielile, să monitorizeze tiparele de cheltuieli și să lucreze pentru atingerea obiectivelor financiare printr-o interfață web accesibilă. Suportă mai multe tipuri de conturi, categorii personalizate de cheltuieli și gestionarea tranzacțiilor recurente, oferind utilizatorilor o imagine completă a sănătății lor financiare fără a se baza pe servicii financiare bazate pe cloud.

Auto-găzduirea Budge pe propriul tău VPS asigură că detaliile bancare, istoricul cheltuielilor și obiectivele financiare rămân în întregime în infrastructura ta — niciodată partajate cu platforme terțe sau utilizate pentru profilare publicitară. Stocarea persistentă păstrează ani de istoric financiar, accesibil de pe orice dispozitiv printr-o interfață de browser responsivă.