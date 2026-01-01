VueTorrent este un înlocuitor open-source de interfață web pentru qBittorrent, construit cu Vue 3 și Vuetify de o comunitate activă de contribuitori. Acesta înlocuiește interfața implicită învechită a qBittorrent cu o aplicație rapidă, responsivă, de tip single-page, concepută să se simtă nativă atât pe browserele desktop, cât și pe dispozitivele mobile, inclusiv instalarea ca Progressive Web App.

Această implementare include VueTorrent cu imaginea LinuxServer qBittorrent printr-un mod Docker suportat oficial, astfel încât un singur container livrează atât motorul BitTorrent, cât și interfața modernă. Auto-găzduirea pe un VPS oferă seeding permanent, lățime de bandă de la centrul de date și compatibilitate completă cu stiva de automatizare arr prin intermediul WebAPI-ului standard qBittorrent.