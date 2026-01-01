Instalează VueTorrent cu un singur click.
Interfață web modernă Vue.js pentru qBittorrent, cu un design rafinat, pregătit pentru mobil și funcții bogate de gestionare a torentelor.
Alege un plan VPS pentru VueTorrent
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu VueTorrent
VueTorrent este un înlocuitor open-source de interfață web pentru qBittorrent, construit cu Vue 3 și Vuetify de o comunitate activă de contribuitori. Acesta înlocuiește interfața implicită învechită a qBittorrent cu o aplicație rapidă, responsivă, de tip single-page, concepută să se simtă nativă atât pe browserele desktop, cât și pe dispozitivele mobile, inclusiv instalarea ca Progressive Web App.
Această implementare include VueTorrent cu imaginea LinuxServer qBittorrent printr-un mod Docker suportat oficial, astfel încât un singur container livrează atât motorul BitTorrent, cât și interfața modernă. Auto-găzduirea pe un VPS oferă seeding permanent, lățime de bandă de la centrul de date și compatibilitate completă cu stiva de automatizare arr prin intermediul WebAPI-ului standard qBittorrent.
Funcționalități cheie ale VueTorrent
Vue 3 interfață web
Interfața cu o singură pagină, construită pe Vue 3 și Vuetify, înlocuiește interfața implicită învechită a qBittorrent UI cu navigare fluidă și actualizări în timp real.
Mobil și Pregătit pentru PWA
Designul responsiv funcționează pe telefoane și tablete și poate fi instalat ca o Aplicație Web Progresivă pentru o experiență similară cu cea nativă.
Teme luminoase și întunecate
Teme luminoase și întunecate integrate, cu coloane configurabile ale panoului de bord, îți permit să personalizezi ce proprietăți de torrent sunt vizibile dintr-o privire.
Comenzi rapide de la tastatură
Scurtăturile de la tastatură de primă clasă, incluzând selecția multiplă, focalizarea căutării și închiderea dialogurilor, accelerează gestionarea zilnică a torrentelor.
Deplin qBittorrent API
Utilizează API-ul web standard qBittorrent, astfel încât Sonarr, Radarr, Lidarr și alte instrumente arr funcționează fără nicio configurare suplimentară.
Backend integrat
Este livrat ca un mod Docker peste LinuxServer qBittorrent, astfel încât un singur container oferă atât motorul de torrent, cât și interfața de utilizator modernă.
De ce să rulezi VueTorrent pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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