Instalează AllTube cu un singur click.
Interfață web pentru descărcarea videoclipurilor de pe YouTube și peste 1000 de alte platforme, fără instrumente de linie de comandă.
Alege un plan VPS pentru AllTube
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AllTube
AllTube Download este o aplicație web auto-găzduită care integrează youtube-dl într-o interfață intuitivă bazată pe browser, permițând oricui să descarce sau să transmită în flux videoclipuri de pe peste o mie de platforme de găzduire fără a instala software local. Spre deosebire de extensiile de browser care se strică la actualizările platformei, AllTube rulează centralizat pe serverul tău, astfel încât fiecare dispozitiv din rețeaua ta îl poate utiliza prin orice browser.
Auto-găzduirea AllTube îți menține activitatea de descărcare privată, evită practicile de înregistrare a datelor ale serviciilor de descărcare terțe și îți oferă control complet asupra formatelor acceptate, nivelurilor de calitate și configurării site-ului. Poți, de asemenea, să programezi descărcări în lot și să accesezi metadatele video programatic prin API-ul JSON încorporat.
Funcționalități cheie ale AllTube
1000+ Suport platformă
Descarcă videoclipuri de pe YouTube, Vimeo și sute de alte site-uri de găzduire folosind aceeași interfață unificată, fără a fi necesară o configurare per platformă.
Format conversie
Convertește videoclipurile descărcate în formatul și nivelul de calitate preferat, fără a fi nevoie de instrumente suplimentare instalate pe dispozitivul tău.
Streaming în browser
Previzualizează videoclipuri direct în interfața web înainte de a le descărca, astfel încât să poți confirma calitatea și conținutul înainte de a aloca spațiu de stocare.
Remuxare fără pierderi
Schimbă formatele container fără re-codificare, păstrând calitatea originală video și audio, în timp ce faci fișierele compatibile cu playerele tale.
Acces API JSON
Recuperarea metadatelor video detaliate și automatizarea descărcărilor programatic permit fluxuri de lucru de arhivare programate fără intervenție manuală.
De ce să rulezi AllTube pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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