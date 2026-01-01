AllTube Download este o aplicație web auto-găzduită care integrează youtube-dl într-o interfață intuitivă bazată pe browser, permițând oricui să descarce sau să transmită în flux videoclipuri de pe peste o mie de platforme de găzduire fără a instala software local. Spre deosebire de extensiile de browser care se strică la actualizările platformei, AllTube rulează centralizat pe serverul tău, astfel încât fiecare dispozitiv din rețeaua ta îl poate utiliza prin orice browser.

Auto-găzduirea AllTube îți menține activitatea de descărcare privată, evită practicile de înregistrare a datelor ale serviciilor de descărcare terțe și îți oferă control complet asupra formatelor acceptate, nivelurilor de calitate și configurării site-ului. Poți, de asemenea, să programezi descărcări în lot și să accesezi metadatele video programatic prin API-ul JSON încorporat.