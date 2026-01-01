Airsonic Advanced este fork-ul Airsonic, menținut activ și condus de comunitate — el însuși un fork gratuit al Subsonic — concentrat pe streaming-ul stabil al bibliotecilor muzicale personale mari. Transcodează din mers pentru a se potrivi oricărui dispozitiv sau lățime de bandă, indexează bibliotecile bazate pe ID3 și pe foldere, și vine cu un player web curat, plus un API REST compatibil cu Subsonic, suportat de zeci de clienți mobili și desktop.

Găzduirea Airsonic Advanced pe propriul tău VPS îți păstrează colecția de muzică, istoricul de ascultare și playlist-urile pe hardware-ul pe care îl controlezi — fără limite per dispozitiv, fără taxe de abonament și fără urmărire din partea serviciilor de streaming.