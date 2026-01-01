Instalează Airsonic Advanced cu un singur click.
Server de streaming media auto-găzduit pentru colecția ta personală de muzică, accesibil de pe orice dispozitiv.
Alege un plan VPS pentru Airsonic Advanced
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Airsonic Advanced
Airsonic Advanced este fork-ul Airsonic, menținut activ și condus de comunitate — el însuși un fork gratuit al Subsonic — concentrat pe streaming-ul stabil al bibliotecilor muzicale personale mari. Transcodează din mers pentru a se potrivi oricărui dispozitiv sau lățime de bandă, indexează bibliotecile bazate pe ID3 și pe foldere, și vine cu un player web curat, plus un API REST compatibil cu Subsonic, suportat de zeci de clienți mobili și desktop.
Găzduirea Airsonic Advanced pe propriul tău VPS îți păstrează colecția de muzică, istoricul de ascultare și playlist-urile pe hardware-ul pe care îl controlezi — fără limite per dispozitiv, fără taxe de abonament și fără urmărire din partea serviciilor de streaming.
Funcționalități cheie ale Airsonic Advanced
Transcodare din mers
Transmite către orice client la bitrate-ul potrivit, astfel încât o singură bibliotecă deservește desktop-uri, telefoane și conexiuni mobile lente fără a re-codifica fișierele.
API compatibil cu Subsonic
Funcționează cu întregul ecosistem de clienți Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic și alții — pe iOS, Android și desktop-uri.
Biblioteci multi-utilizator
Conturile individuale, cu playlisturi individuale, evaluări și scrobbling last.fm, permit gospodăriilor să partajeze un singur server fără a-și încrucișa istoricele.
Abonamente podcast
Abonează-te la feed-uri de podcast direct în Airsonic, cu descărcări automate de episoade alături de biblioteca ta muzicală.
Radio pe internet și jukebox
Redă posturi de radio pe internet și utilizează jukebox-ul multi-player pentru a transmite audio către mai multe difuzoare simultan.
De ce să rulezi Airsonic Advanced pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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