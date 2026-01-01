Instalează Ampache cu un singur click.
Server de streaming muzical și video cu sursă deschisă care transformă colecția ta personală de media într-un serviciu privat de streaming.
Alege un plan VPS pentru Ampache
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ampache
Ampache este o platformă de streaming media auto-găzduită care transformă colecțiile personale de muzică și video într-un serviciu privat accesibil de pe orice dispozitiv conectat la internet. Lansat inițial în 2001 și menținut continuu sub licența AGPL, oferă suport multi-utilizator, liste de redare inteligente, transcodare din mers și compatibilitate cu API-ul Subsonic pentru un suport extins al clienților pe aplicații mobile, playere desktop și sisteme de automatizare a locuinței.
Spre deosebire de serviciile comerciale de streaming, Ampache nu stochează date de ascultare cu terțe părți, nu impune taxe de abonament și nu impune limite privind dimensiunea bibliotecii. Auto-găzduirea îți oferă proprietatea deplină asupra muzicii tale și asigură că colecția ta rămâne accesibilă indiferent de modificările licențelor platformei sau de închiderea serviciilor.
Funcționalități cheie ale Ampache
Transcodare din mers
Convertește automat fișierele FLAC fără pierderi la bitrate-uri optimizate pentru mobil în timp real, astfel încât să poți reda audio de înaltă calitate pe rețelele mobile fără a stoca copii comprimate duplicate.
Playlisturi inteligente
Creează liste de redare care se populează automat în funcție de gen, evaluare, numărul de redări sau criterii personalizate, recreând experiența de descoperire a serviciilor de streaming cu propria ta bibliotecă.
Suport pentru mai mulți utilizatori
Creează conturi individuale pentru membrii familiei sau colaboratori, fiecare cu istoric de ascultare separat, liste de redare și niveluri de permisiuni, fără a duplica fișierele media.
Compatibilitate API Subsonic
Conectează orice aplicație mobilă compatibilă cu Subsonic sau client desktop la instanța ta Ampache, oferindu-ți acces de pe aproape orice dispozitiv fără a fi blocat într-o singură interfață.
Podcasturi și Radio
Redă în flux posturi de radio pe internet și abonează-te la podcasturi alături de biblioteca ta muzicală, transformând Ampache într-o singură destinație pentru tot conținutul audio.
De ce să rulezi Ampache pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic