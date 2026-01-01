Ampache este o platformă de streaming media auto-găzduită care transformă colecțiile personale de muzică și video într-un serviciu privat accesibil de pe orice dispozitiv conectat la internet. Lansat inițial în 2001 și menținut continuu sub licența AGPL, oferă suport multi-utilizator, liste de redare inteligente, transcodare din mers și compatibilitate cu API-ul Subsonic pentru un suport extins al clienților pe aplicații mobile, playere desktop și sisteme de automatizare a locuinței.

Spre deosebire de serviciile comerciale de streaming, Ampache nu stochează date de ascultare cu terțe părți, nu impune taxe de abonament și nu impune limite privind dimensiunea bibliotecii. Auto-găzduirea îți oferă proprietatea deplină asupra muzicii tale și asigură că colecția ta rămâne accesibilă indiferent de modificările licențelor platformei sau de închiderea serviciilor.