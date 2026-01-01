Instalează Immich cu un singur click.
Gestionare de înaltă performanță, cu auto-găzduire, a fotografiilor și videoclipurilor, cu organizare bazată pe inteligență artificială și backup mobil.
Alege un plan VPS pentru Immich
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Immich
Immich este o alternativă modernă, auto-găzduită la Google Photos și iCloud, construită pentru viteză și bazată pe machine learning. Oferă recunoaștere facială, detectare de obiecte, căutare inteligentă și backup automat de pe dispozitive mobile din aplicațiile iOS și Android — toate rulând pe propria ta infrastructură.
Auto-găzduirea Immich îți menține amintirile personale și fotografiile de familie complet în afara serverelor terțe. Tu deții controlul complet asupra stocării, permisiunilor de acces și partajării, fără taxe de abonament și fără riscul întreruperii serviciului. Această implementare include serverul de aplicații, serviciul de machine learning, PostgreSQL cu extensie vectorială și Redis.
Funcționalități cheie ale Immich
Căutare cu AI
Învățarea automată permite recunoașterea facială, detecția de obiecte și căutarea în limbaj natural în întreaga ta bibliotecă foto.
Copie de rezervă mobilă automată
Aplicațiile iOS și Android salvează copii de rezervă ale fotografiilor și videoclipurilor în fundal, automat, menținând biblioteca ta mereu actualizată.
Suport RAW și 4K
Suportă formate foto RAW, videoclipuri 4K și fotografii live cu păstrarea integrală a metadatelor pentru fluxuri de lucru profesionale.
Biblioteci multi-utilizator
Fiecare utilizator are propria sa bibliotecă privată, cu opțiunea de a partaja selectiv albume și colecții de parteneri.
Vizualizări hartă și cronologie
Poți răsfoi fotografii după dată pe o cronologie sau după locație pe o hartă, folosind metadatele GPS încorporate de pe aparatul tău foto și telefon.
De ce să rulezi Immich pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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