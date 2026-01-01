Implementează Bluesky PDS printr-o instalare cu un singur click.
Server de date personale cu auto-găzduire pentru rețeaua Bluesky, oferindu-ți proprietatea deplină asupra identității tale sociale și a conținutului.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) este componenta fundamentală pentru a participa la rețeaua socială Bluesky în condițiile tale. Construit pe AT Protocol, stochează graficul tău social, postările și media, gestionează identitatea ta descentralizată (DID) și se sincronizează cu rețeaua Bluesky mai largă — totul fără a depinde de nicio companie sau platformă unică.
Rularea propriului PDS înseamnă că conținutul tău și relațiile cu urmăritorii sunt portabile: dacă îți schimbi vreodată furnizorii de găzduire, datele tale se mută cu tine. Această implementare include stocare persistentă, instrumentul de gestionare pdsadmin și integrare completă cu serviciile de releu și de vizualizare a aplicațiilor Bluesky, astfel încât să poți utiliza orice client compatibil Bluesky imediat după configurare.
Funcționalități cheie ale Bluesky PDS
Proprietate completă a datelor
Postările tale, aprecierile și graficul social sunt stocate pe propriul tău server sub Protocolul AT, făcându-le complet portabile și independente de orice platformă unică.
Identitate descentralizată
PDS-ul gestionează DID-ul tău (Identificator Descentralizat), oferindu-ți o identitate persistentă, autonomă, care nu poate fi revocată de un serviciu terț.
Nume de domeniu personalizate
Găzduiește-ți handle-ul Bluesky pe propriul tău domeniu, consolidându-ți identitatea și făcând prezența ta inconfundabilă.
Compatibilitate deplină cu rețeaua
Se sincronizează automat cu releul Bluesky, astfel încât conținutul tău să apară în fluxul global și să fie accesibil din orice client sau aplicație Bluesky.
Instrumente de administrare încorporate
Instrumentul pdsadmin inclus îți permite să gestionezi conturi, să rotești chei și să gestionezi sarcini de administrare a serverului direct din linia de comandă.
De ce să rulezi Bluesky PDS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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