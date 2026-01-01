Bluesky PDS (Personal Data Server) este componenta fundamentală pentru a participa la rețeaua socială Bluesky în condițiile tale. Construit pe AT Protocol, stochează graficul tău social, postările și media, gestionează identitatea ta descentralizată (DID) și se sincronizează cu rețeaua Bluesky mai largă — totul fără a depinde de nicio companie sau platformă unică.

Rularea propriului PDS înseamnă că conținutul tău și relațiile cu urmăritorii sunt portabile: dacă îți schimbi vreodată furnizorii de găzduire, datele tale se mută cu tine. Această implementare include stocare persistentă, instrumentul de gestionare pdsadmin și integrare completă cu serviciile de releu și de vizualizare a aplicațiilor Bluesky, astfel încât să poți utiliza orice client compatibil Bluesky imediat după configurare.