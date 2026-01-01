Implementează Baikal cu instalare printr-un singur click.
Server CalDAV și CardDAV ușor, auto-găzduit, pentru sincronizarea calendarelor, sarcinilor și contactelor pe toate dispozitivele.
Alege un plan VPS pentru Baikal
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Baikal
Baikal este un server CalDAV și CardDAV ușor, auto-găzduit, construit pe baza binecunoscutei biblioteci PHP sabre/dav. Acesta oferă un loc privat pentru calendare, evenimente, sarcini și contacte care se sincronizează cu iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook și orice alt client care utilizează protocoalele standard CalDAV și CardDAV.
Auto-găzduirea Baikal pe propriul tău VPS păstrează datele de programare personale și de echipă în infrastructura ta, în loc de un serviciu de calendar terț. Amprenta este intenționat mică — un singur container PHP susținut de SQLite sau MySQL — astfel încât se potrivește confortabil pe un VPS mic, în timp ce încă suportă utilizatori multipli, agende de adrese partajate și control granular al accesului prin interfața de administrare încorporată.
Funcționalități cheie ale Baikal
CalDAV și CardDAV
Sincronizare calendar și contacte conformă cu standardele, cu iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 și orice alt client CalDAV/CardDAV.
Conturi multi-utilizator
Creează conturi de utilizator separate cu propriile calendare, sarcini și agende de adrese, toate gestionate dintr-o singură interfață web de administrare.
Colecții împărțite
Partajează calendare specifice sau agende de adrese cu alți utilizatori pe aceeași instanță pentru planificarea echipei și sincronizarea contactelor.
Amprentă redusă
Un singur container PHP care rulează sabre/dav pe SQLite sau MySQL — suficient de mic pentru a rula alături de alte servicii auto-găzduite pe un VPS modest.
Interfață de administrare web
Gestionează utilizatorii, calendarele, agendele de adrese și setările de bază ale serverului dintr-un panou de bord integrat, bazat pe browser, în loc să editezi fișierele de configurare.
De ce să rulezi Baikal pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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