Baikal este un server CalDAV și CardDAV ușor, auto-găzduit, construit pe baza binecunoscutei biblioteci PHP sabre/dav. Acesta oferă un loc privat pentru calendare, evenimente, sarcini și contacte care se sincronizează cu iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook și orice alt client care utilizează protocoalele standard CalDAV și CardDAV.

Auto-găzduirea Baikal pe propriul tău VPS păstrează datele de programare personale și de echipă în infrastructura ta, în loc de un serviciu de calendar terț. Amprenta este intenționat mică — un singur container PHP susținut de SQLite sau MySQL — astfel încât se potrivește confortabil pe un VPS mic, în timp ce încă suportă utilizatori multipli, agende de adrese partajate și control granular al accesului prin interfața de administrare încorporată.