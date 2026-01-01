Bichon este un server de arhivare email open-source scris în Rust. Se conectează la conturi IMAP, descarcă mesajele incremental folosind sincronizarea bazată pe UID, construiește un index de căutare full-text Tantivy și oferă un API REST curat cu o interfață WebUI încorporată pentru căutarea, navigarea și exportul emailurilor arhivate.

Găzduirea Bichon pe propriul tău VPS păstrează fiecare mesaj arhivat, atașament și credențial în infrastructura pe care o controlezi. Credențialele contului sunt criptate în repaus cu AES-256-GCM, token-urile OAuth 2.0 sunt reîmprospătate automat, iar mai multe căsuțe poștale sunt descărcate concurent — transformând Bichon într-o alternativă rapidă și privată la serviciile comerciale de arhivare email, fără taxe per căsuță poștală.