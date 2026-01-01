Implementează Bichon cu un singur click.
Arhivator de email Rust auto-găzduit cu IMAP, OAuth2 și căutare full-text pentru păstrarea pe termen lung a cutiei poștale.
Alege un plan VPS pentru Bichon
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bichon
Bichon este un server de arhivare email open-source scris în Rust. Se conectează la conturi IMAP, descarcă mesajele incremental folosind sincronizarea bazată pe UID, construiește un index de căutare full-text Tantivy și oferă un API REST curat cu o interfață WebUI încorporată pentru căutarea, navigarea și exportul emailurilor arhivate.
Găzduirea Bichon pe propriul tău VPS păstrează fiecare mesaj arhivat, atașament și credențial în infrastructura pe care o controlezi. Credențialele contului sunt criptate în repaus cu AES-256-GCM, token-urile OAuth 2.0 sunt reîmprospătate automat, iar mai multe căsuțe poștale sunt descărcate concurent — transformând Bichon într-o alternativă rapidă și privată la serviciile comerciale de arhivare email, fără taxe per căsuță poștală.
Funcționalități cheie ale Bichon
Căutare în text integral
Indexarea bazată pe Tantivy în corpurile mesajelor, anteturi și atașamente returnează rezultate în milisecunde cu filtre fațetate și gruparea firelor de discuție.
IMAP și sincronizare OAuth2
Se conectează la orice server IMAP folosind parolă (PLAIN/LOGIN) sau autentificare OAuth 2.0 (XOAUTH2), cu reîmprospătare automată a token-ului pentru conturile Gmail și Microsoft.
Arhivare incrementală
Sincronizarea incrementală bazată pe UID descarcă doar mesajele noi la fiecare trecere, menținând un consum redus de lățime de bandă și spațiu de stocare pentru mai multe căsuțe poștale concurente.
Acreditări criptate
Toate acreditările IMAP și OAuth sunt criptate în repaus cu AES-256-GCM, folosind o cheie derivată din parola de criptare setată la implementare.
Multi-utilizator RBAC
Controlul accesului bazat pe roluri îți permite să acorzi permisiuni per cont utilizatorilor suplimentari pentru arhivele partajate, cu un jurnal de audit complet al evenimentelor de acces.
De ce să rulezi Bichon pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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