Instalează Artalk cu instalare printr-un singur click.
Sistem de comentarii auto-găzduit, ușor, cu un backend Go și un widget JavaScript de 40 KB care se integrează pe orice site web.
Alege un plan VPS pentru Artalk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Artalk
Artalk este un sistem de comentarii auto-găzduit, constând dintr-un server Go performant și un widget JavaScript minimal, care se integrează pe orice site web sau blog cu un singur tag script. Spre deosebire de platformele de comentarii bazate pe cloud, Artalk păstrează toate comentariile, datele utilizatorilor și istoricul de moderare pe infrastructura pe care o controlezi tu — fără acces terță parte, fără colectare de date și fără taxe de abonament.
Backend-ul suportă SQLite implicit, cu migrare opțională către MySQL sau PostgreSQL pe măsură ce traficul crește. Instrumente de moderare, notificări prin email, autentificare socială, filtrare spam, CAPTCHA și o bară laterală completă de administrare sunt toate incluse. Auto-găzduirea pe un VPS înseamnă că datele comentariilor tale respectă politicile tale de retenție și confidențialitate, nu termenii de serviciu ai unei platforme.
Funcționalități cheie ale Artalk
Încorporează pe orice site
Un singur fragment JavaScript de 40 KB conectează orice site web sau blog static la instanța ta Artalk — fără a necesita dependențe de framework sau etape de compilare.
Administrare multi-site
O instanță Artalk gestionează comentariile pe mai multe site-uri, cu conturi de administrator separate, cozi de moderare și setări de notificare pentru fiecare site.
Spam și CAPTCHA
Integrările încorporate de filtrare spam Akismet, Tencent și Aliyun, plus opțiunile CAPTCHA imagine, slide, reCAPTCHA, hCaptcha și Turnstile protejează secțiunile de comentarii de boți.
Autentificare socială
Comentatorii se autentifică prin GitHub, Google, Discord și alți 20 de furnizori OAuth, reducând fricțiunea în timp ce leagă comentariile de identități reale.
Bară laterală administrator
O bară laterală încorporată permite administratorilor site-ului să revizuiască, să aprobe, să fixeze și să șteargă comentarii, să gestioneze utilizatori și să vizualizeze statisticile paginii fără a părăsi interfața de comentarii.
De ce să rulezi Artalk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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