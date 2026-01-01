Artalk este un sistem de comentarii auto-găzduit, constând dintr-un server Go performant și un widget JavaScript minimal, care se integrează pe orice site web sau blog cu un singur tag script. Spre deosebire de platformele de comentarii bazate pe cloud, Artalk păstrează toate comentariile, datele utilizatorilor și istoricul de moderare pe infrastructura pe care o controlezi tu — fără acces terță parte, fără colectare de date și fără taxe de abonament.

Backend-ul suportă SQLite implicit, cu migrare opțională către MySQL sau PostgreSQL pe măsură ce traficul crește. Instrumente de moderare, notificări prin email, autentificare socială, filtrare spam, CAPTCHA și o bară laterală completă de administrare sunt toate incluse. Auto-găzduirea pe un VPS înseamnă că datele comentariilor tale respectă politicile tale de retenție și confidențialitate, nu termenii de serviciu ai unei platforme.