Apache Answer este o platformă de întrebări și răspunsuri cu sursă deschisă, construită cu Go și React, concepută pentru a ajuta echipele și comunitățile să partajeze cunoștințe printr-o interfață de întrebări și răspunsuri organizată, care permite căutarea. Spre deosebire de forumurile generice, fiecare element — etichetarea, reputația, instrumentele de moderare și sistemul de plugin-uri — este conceput special pentru capturarea și recuperarea structurată a cunoștințelor.

Auto-găzduirea Apache Answer îți menține cunoștințele interne ale organizației pe propria infrastructură, fără costuri de licențiere per utilizator și acces la date de la terți. Pe măsură ce comunitatea ta crește, controlezi configurarea, integrările și scalarea fără a fi constrâns de foaia de parcurs a funcționalităților sau de nivelurile de preț ale unui furnizor SaaS.