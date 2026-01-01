Reducere de până la 69% pentru Apache Answer

Instalează Apache Answer cu un singur click.

Platformă Q și A open-source pentru a construi baze de cunoștințe pentru echipe, centre de ajutor și forumuri comunitare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Apache Answer cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Apache Answer

Apache Answer este o platformă de întrebări și răspunsuri cu sursă deschisă, construită cu Go și React, concepută pentru a ajuta echipele și comunitățile să partajeze cunoștințe printr-o interfață de întrebări și răspunsuri organizată, care permite căutarea. Spre deosebire de forumurile generice, fiecare element — etichetarea, reputația, instrumentele de moderare și sistemul de plugin-uri — este conceput special pentru capturarea și recuperarea structurată a cunoștințelor.

Auto-găzduirea Apache Answer îți menține cunoștințele interne ale organizației pe propria infrastructură, fără costuri de licențiere per utilizator și acces la date de la terți. Pe măsură ce comunitatea ta crește, controlezi configurarea, integrările și scalarea fără a fi constrâns de foaia de parcurs a funcționalităților sau de nivelurile de preț ale unui furnizor SaaS.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Apache Answer

Interfață Q și A structurată

Un aspect de întrebări și răspunsuri, conceput special, cu editare text îmbogățit și suport Markdown, facilitează scrierea de întrebări clare și răspunsuri detaliate, comparativ cu un software de forum general.

Etichetare și căutare

Organizează conținutul cu un sistem complex de etichetare și filtrare avansată a căutării, astfel încât membrii echipei să poată găsi răspunsuri relevante fără a parcurge discuții irelevante.

Reputație și Gamification

Punctele de reputație, insignele și clasamentele utilizatorilor încurajează participarea activă și scot în evidență cei mai de încredere contributori, îmbunătățind calitatea generală a cunoștințelor în timp.

Plugin Sistem

Extinde funcționalitatea și integrează platforma cu instrumente externe printr-o arhitectură de plugin-uri încorporată, adaptând-o la fluxurile de lucru existente ale echipei tale, fără dezvoltare personalizată.

Suport multilingv

Sprijină echipele și comunitățile internaționale cu capabilități multilingve integrate, eliminând barierele lingvistice din partajarea colaborativă a cunoștințelor.

De ce să rulezi Apache Answer pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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