Implementează MapStore printr-un singur click.
Framework WebGIS open-source pentru construirea de hărți interactive, tablouri de bord și geopovești 3D din orice sursă de date.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MapStore
MapStore este un produs WebGIS open-source dezvoltat de GeoSolutions care permite echipelor să creeze, să salveze și să partajeze hărți interactive, tablouri de bord și geostorii imersive în browser. Acesta suportă întregul set de standarde OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) și se integrează nativ cu GeoServer, MapServer, serviciile REST ArcGIS și orice backend geospațial conform standardelor.
Construit pe OpenLayers, Leaflet și CesiumJS, MapStore unifică vizualizatoare 2D și 3D, o tabelă de atribute bogată, widget-uri de grafice și un manager de context pentru adaptarea aplicațiilor de hărți la diferite grupuri de utilizatori. Auto-găzduirea pe un VPS dedicat menține straturile proprietare, hărțile de bază și analizele sub controlul tău, evitând în același timp prețurile per utilizator ale platformelor GIS găzduite.
Funcționalități cheie ale MapStore
Hărți și panouri de bord
Creează hărți 2D interactive și tablouri de bord de date cu diagrame, contoare și widget-uri text care se actualizează din straturi WMS, WFS și WPS în timp real.
3D GeoStories
Construiește geopovești narative cu scene 3D bazate pe CesiumJS, animații de zbor și conținut media încorporat pentru a comunica date spațiale publicului non-GIS.
Standarde OGC
Suportul nativ pentru WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW și 3D Tiles conectează MapStore la GeoServer, MapServer și orice serviciu geospațial conform.
Manager de context
Configurează contexte de aplicație care expun bare de instrumente personalizate, plugin-uri și straturi pentru grupuri specifice de utilizatori, fără a bifurca baza de cod.
Integrare catalog
Căutarea și importul straturilor din cataloagele CSW, WMS, WMTS, TMS și ArcGIS REST direct în compunătorul de hărți, accelerând descoperirea datelor.
Tabel de atribute
Interoghează, filtrează și editează atributele elementelor vectoriale cu un tabel în stil foaie de calcul care se sincronizează în timp real cu simbologia hărții și selecțiile.
De ce să rulezi MapStore pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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