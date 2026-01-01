Reducere de până la 69% pentru MapStore

Implementează MapStore printr-un singur click.

Framework WebGIS open-source pentru construirea de hărți interactive, tablouri de bord și geopovești 3D din orice sursă de date.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează MapStore printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu MapStore

MapStore este un produs WebGIS open-source dezvoltat de GeoSolutions care permite echipelor să creeze, să salveze și să partajeze hărți interactive, tablouri de bord și geostorii imersive în browser. Acesta suportă întregul set de standarde OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) și se integrează nativ cu GeoServer, MapServer, serviciile REST ArcGIS și orice backend geospațial conform standardelor.

Construit pe OpenLayers, Leaflet și CesiumJS, MapStore unifică vizualizatoare 2D și 3D, o tabelă de atribute bogată, widget-uri de grafice și un manager de context pentru adaptarea aplicațiilor de hărți la diferite grupuri de utilizatori. Auto-găzduirea pe un VPS dedicat menține straturile proprietare, hărțile de bază și analizele sub controlul tău, evitând în același timp prețurile per utilizator ale platformelor GIS găzduite.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale MapStore

Hărți și panouri de bord

Creează hărți 2D interactive și tablouri de bord de date cu diagrame, contoare și widget-uri text care se actualizează din straturi WMS, WFS și WPS în timp real.

3D GeoStories

Construiește geopovești narative cu scene 3D bazate pe CesiumJS, animații de zbor și conținut media încorporat pentru a comunica date spațiale publicului non-GIS.

Standarde OGC

Suportul nativ pentru WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW și 3D Tiles conectează MapStore la GeoServer, MapServer și orice serviciu geospațial conform.

Manager de context

Configurează contexte de aplicație care expun bare de instrumente personalizate, plugin-uri și straturi pentru grupuri specifice de utilizatori, fără a bifurca baza de cod.

Integrare catalog

Căutarea și importul straturilor din cataloagele CSW, WMS, WMTS, TMS și ArcGIS REST direct în compunătorul de hărți, accelerând descoperirea datelor.

Tabel de atribute

Interoghează, filtrează și editează atributele elementelor vectoriale cu un tabel în stil foaie de calcul care se sincronizează în timp real cu simbologia hărții și selecțiile.

De ce să rulezi MapStore pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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