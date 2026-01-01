CommaFeed este un cititor RSS personal rapid, ușor, modelat explicit după interfața originală Google Reader — cu aspect cu trei panouri, scurtături de la tastatură, marcare instantanee a fluxurilor, import/export OPML și un accent pe viteză în detrimentul supraîncărcării cu funcții. Este scris în Java/Quarkus, rulează ca un singur binar autonom și stochează totul într-o bază de date H2 încorporată, astfel încât întreaga implementare este un container plus un volum.

Găzduirea proprie a CommaFeed pe VPS-ul tău îți păstrează abonamentele, starea de citire și articolele marcate pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui cititor de fluxuri SaaS. Aplicațiile native Android și iOS se conectează direct la instanța ta prin API, OPML îți permite să migrezi liber între cititoarele de fluxuri, iar programatorul încorporat reîmprospătează fluxurile în fundal fără lucrători externi.