Implementează CommaFeed cu un singur click.
Cititor RSS personal auto-găzduit, inspirat de Google Reader, cu comenzi rapide de la tastatură, aplicații mobile și un aspect curat cu trei panouri.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CommaFeed
CommaFeed este un cititor RSS personal rapid, ușor, modelat explicit după interfața originală Google Reader — cu aspect cu trei panouri, scurtături de la tastatură, marcare instantanee a fluxurilor, import/export OPML și un accent pe viteză în detrimentul supraîncărcării cu funcții. Este scris în Java/Quarkus, rulează ca un singur binar autonom și stochează totul într-o bază de date H2 încorporată, astfel încât întreaga implementare este un container plus un volum.
Găzduirea proprie a CommaFeed pe VPS-ul tău îți păstrează abonamentele, starea de citire și articolele marcate pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui cititor de fluxuri SaaS. Aplicațiile native Android și iOS se conectează direct la instanța ta prin API, OPML îți permite să migrezi liber între cititoarele de fluxuri, iar programatorul încorporat reîmprospătează fluxurile în fundal fără lucrători externi.
Funcționalități cheie ale CommaFeed
Interfața Google Reader
Aspect cu trei panouri, cu lista de feed-uri, lista de intrări și vizualizarea de citire — plus scurtături complete de la tastatură (j/k/v/m) pentru navigare rapidă, pe care utilizatorii RSS cu experiență o recunosc instantaneu.
Import/export OPML
Migrează-ți abonamentele prin OPML standard, astfel încât să le poți muta între servicii, păstrându-ți controlul asupra obiceiurilor tale de lectură și putând schimba cititoarele oricând.
Aplicații mobile native
Aplicații însoțitoare gratuite pentru Android și iOS se conectează la instanța ta auto-găzduită prin intermediul API-ului pentru a citi din mers, fără a expune date unei terțe părți.
Bază de date H2 încorporată
Baza de date H2 cu un singur fișier nu necesită un server de baze de date separat — fă o copie de rezervă a cititorului tău copiind un folder, restaurează-l punându-l la loc.
Reîmprospătare flux în fundal
Programatorul încorporat actualizează mii de fluxuri în fundal cu intervale adaptabile, nu necesită Celery sau lucrători externi.
De ce să rulezi CommaFeed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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