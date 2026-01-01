Implementează Defguard prin instalare cu un singur click.
Gestionare open-source a accesului zero-trust cu autentificare multi-factor nativă WireGuard și OpenID Connect integrat.
Alege un plan VPS pentru Defguard
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Defguard
Defguard este o platformă de gestionare a accesului zero-trust de nivel enterprise, construită în jurul WireGuard, singura soluție care adaugă autentificare multi-factor reală direct la tunelul VPN, în loc să încorporeze un gateway de aplicație separat în jurul său. Componenta principală inclusă în acest șablon rulează interfața web de gestionare, furnizorul de identitate OpenID Connect, înregistrarea utilizatorilor, configurarea ACL și planul de control gRPC care gestionează gateway-urile la distanță și clienții desktop.
Găzduirea Defguard pe propriul tău VPS menține directoarele de utilizatori, cheile hardware, jurnalele de audit și cheile de semnare OpenID în întregime sub controlul tău. Adaugă noduri gateway Defguard oriunde în rețeaua ta pentru a termina tunelurile WireGuard, în timp ce componenta principală rămâne singura sursă de adevăr pentru identitate, dispozitive și politici de acces.
Funcționalități cheie ale Defguard
WireGuard cu MFA
Impune factori secundari TOTP, email sau cheie hardware direct pe fiecare conexiune WireGuard, în loc să te bazezi pe un gateway de acces separat.
OpenID Connect integrat
Furnizorul de identitate OIDC integrat permite Defguard să emită token-uri SSO pentru celelalte aplicații ale tale, fără a implementa Keycloak sau un IdP terț.
Înrolare utilizator la distanță
Integrează utilizatorii noi cu un flux de înregistrare ghidat care setează parole, alocă dispozitive și configurează automat clientul desktop.
ACL-uri și reguli de firewall
Definește segmentarea rețelei și politici de acces per utilizator care se propagă la gateway-uri Linux și FreeBSD/OPNsense în timp real.
Sincronizare LDAP și AD
Sincronizarea bidirecțională cu Active Directory și LDAP menține coerența utilizatorilor, grupurilor și apartenențelor la grupuri între sisteme.
Configurare YubiKey
Poți provisiona chei hardware Yubico pentru SSH, GPG și OpenPGP direct din consola de management Defguard.
De ce să rulezi Defguard pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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