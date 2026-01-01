Reducere de până la 69% pentru Defguard

Implementează Defguard prin instalare cu un singur click.

Gestionare open-source a accesului zero-trust cu autentificare multi-factor nativă WireGuard și OpenID Connect integrat.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Defguard prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Defguard

Defguard este o platformă de gestionare a accesului zero-trust de nivel enterprise, construită în jurul WireGuard, singura soluție care adaugă autentificare multi-factor reală direct la tunelul VPN, în loc să încorporeze un gateway de aplicație separat în jurul său. Componenta principală inclusă în acest șablon rulează interfața web de gestionare, furnizorul de identitate OpenID Connect, înregistrarea utilizatorilor, configurarea ACL și planul de control gRPC care gestionează gateway-urile la distanță și clienții desktop.

Găzduirea Defguard pe propriul tău VPS menține directoarele de utilizatori, cheile hardware, jurnalele de audit și cheile de semnare OpenID în întregime sub controlul tău. Adaugă noduri gateway Defguard oriunde în rețeaua ta pentru a termina tunelurile WireGuard, în timp ce componenta principală rămâne singura sursă de adevăr pentru identitate, dispozitive și politici de acces.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Defguard

WireGuard cu MFA

Impune factori secundari TOTP, email sau cheie hardware direct pe fiecare conexiune WireGuard, în loc să te bazezi pe un gateway de acces separat.

OpenID Connect integrat

Furnizorul de identitate OIDC integrat permite Defguard să emită token-uri SSO pentru celelalte aplicații ale tale, fără a implementa Keycloak sau un IdP terț.

Înrolare utilizator la distanță

Integrează utilizatorii noi cu un flux de înregistrare ghidat care setează parole, alocă dispozitive și configurează automat clientul desktop.

ACL-uri și reguli de firewall

Definește segmentarea rețelei și politici de acces per utilizator care se propagă la gateway-uri Linux și FreeBSD/OPNsense în timp real.

Sincronizare LDAP și AD

Sincronizarea bidirecțională cu Active Directory și LDAP menține coerența utilizatorilor, grupurilor și apartenențelor la grupuri între sisteme.

Configurare YubiKey

Poți provisiona chei hardware Yubico pentru SSH, GPG și OpenPGP direct din consola de management Defguard.

De ce să rulezi Defguard pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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