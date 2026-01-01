Anki Sync Server Enhanced este o imagine Docker pregătită pentru producție, care găzduiește protocolul oficial de sincronizare Anki pe propriul tău VPS, permițându-ți să sincronizezi pachete de flashcard-uri între desktop, AnkiDroid și AnkiMobile fără a depinde de AnkiWeb. Este construită din sursa oficială Anki și urmărește automat fiecare lansare upstream.

Auto-găzduirea menține fiecare card, istoricul revizuirilor și fișierul media sub controlul tău. Suportul multi-utilizator, backup-urile programate cu încărcare S3 opțională, metricele Prometheus, fail2ban, limitarea ratei și un panou de bord de stare sunt livrate într-un singur container — nu este necesară o bază de date separată sau servicii externe.