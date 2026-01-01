Implementează Anki Sync Server Enhanced cu un singur click.
Server de sincronizare Anki cu auto-găzduire, cu conturi multi-utilizator, backup-uri automate și un panou de bord web încorporat.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced este o imagine Docker pregătită pentru producție, care găzduiește protocolul oficial de sincronizare Anki pe propriul tău VPS, permițându-ți să sincronizezi pachete de flashcard-uri între desktop, AnkiDroid și AnkiMobile fără a depinde de AnkiWeb. Este construită din sursa oficială Anki și urmărește automat fiecare lansare upstream.
Auto-găzduirea menține fiecare card, istoricul revizuirilor și fișierul media sub controlul tău. Suportul multi-utilizator, backup-urile programate cu încărcare S3 opțională, metricele Prometheus, fail2ban, limitarea ratei și un panou de bord de stare sunt livrate într-un singur container — nu este necesară o bază de date separată sau servicii externe.
Funcționalități cheie ale Anki Sync Server Enhanced
Sincronizare multi-utilizator
Găzduiește până la 99 de cursanți independenți pe un singur VPS, fiecare cu propriile acreditări și stocare izolată a colecției.
Backup-uri automate
Arhive zilnice ale întregii colecții cu o perioadă de reținere configurabilă și încărcare opțională în S3, MinIO sau Garage pentru copii de siguranță externe.
Tablou de bord integrat
Interfața web arată starea serverului, dimensiunea datelor fiecărui utilizator, timpii ultimei sincronizări, istoricul backup-urilor și jurnalele live dintr-o privire.
Metrici Prometheus
Expune operațiunile de sincronizare, ratele de succes ale autentificării, volumul de date și timpul de funcționare pentru tablourile de bord Grafana și fluxurile de alertare.
Securitate întărită
Integrarea Fail2ban, limitarea ratei cererilor și suportul pentru parole hash îți protejează endpointul împotriva atacurilor de tip brute-force.
De ce să rulezi Anki Sync Server Enhanced pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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