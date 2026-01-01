Scoold este o platformă open-source de Q&A și partajare a cunoștințelor, inspirată de Stack Overflow, construită special pentru echipe, școli și organizații care au nevoie de un loc structurat pentru a înregistra întrebări, răspunsuri și cunoștințe tacite. Frontend-ul Spring Boot cu un singur JAR este asociat cu backend-ul Para, care gestionează autentificarea, căutarea și persistența și este livrat în acest deployment, împreună cu un store H2 încorporat, gata de utilizare la prima pornire.

Auto-găzduirea Scoold păstrează fiecare întrebare, răspuns, vot și identitate de utilizator pe propriul tău VPS, în loc de un serviciu Q&A SaaS terț. Nu există taxe per utilizator, nici blocare de furnizor (vendor lock-in) pentru baza ta de cunoștințe, iar licența Apache 2.0 îți permite să ajustezi regulile de vot, insignele, spațiile și furnizorii de autentificare pentru a se potrivi cu modul în care echipa ta funcționează de fapt.