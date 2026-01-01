Implementează Scoold cu un singur click.
Platformă de Întrebări și Răspunsuri auto-găzduită, în stil Stack Overflow, pentru echipe, săli de clasă și partajare internă a cunoștințelor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Scoold
Scoold este o platformă open-source de Q&A și partajare a cunoștințelor, inspirată de Stack Overflow, construită special pentru echipe, școli și organizații care au nevoie de un loc structurat pentru a înregistra întrebări, răspunsuri și cunoștințe tacite. Frontend-ul Spring Boot cu un singur JAR este asociat cu backend-ul Para, care gestionează autentificarea, căutarea și persistența și este livrat în acest deployment, împreună cu un store H2 încorporat, gata de utilizare la prima pornire.
Auto-găzduirea Scoold păstrează fiecare întrebare, răspuns, vot și identitate de utilizator pe propriul tău VPS, în loc de un serviciu Q&A SaaS terț. Nu există taxe per utilizator, nici blocare de furnizor (vendor lock-in) pentru baza ta de cunoștințe, iar licența Apache 2.0 îți permite să ajustezi regulile de vot, insignele, spațiile și furnizorii de autentificare pentru a se potrivi cu modul în care echipa ta funcționează de fapt.
Funcționalități cheie ale Scoold
Fluxul de lucru Stack Overflow
Votul, răspunsurile acceptate, reputația, insigniile și etichetele oferă contribuitorilor același flux familiar de întrebări și răspunsuri ca și Stack Overflow public, fără o curbă de învățare pentru noii membri ai echipei.
Spații pentru echipe
Grupează întrebările și utilizatorii în Spații izolate, astfel încât departamentele de inginerie, suport și resurse umane să poată partaja o singură instalare Scoold fără ca materialele lor să se amestece.
Backend Para integrat
Serverul de aplicații Para este implementat alături de Scoold și auto-inițializat la prima pornire, astfel încât autentificarea, căutarea și stocarea funcționează imediat, fără nicio configurare separată.
Autentificare socială și LDAP
Conectează-te cu Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, sau email și parolă — alege furnizorii de identitate pe care organizația ta îi folosește deja fără a scrie cod de autentificare personalizat.
Markdown și blocuri de cod
Markdown-ul în stil GitHub, cu blocuri de cod evidențiate sintactic, tabele, liste de sarcini și emoji, face din Scoold o soluție naturală pentru echipele de inginerie care documentează probleme și soluții tehnice.
REST API și webhooks
O interfață REST OpenAPI 3.0 și webhook-uri semnate îți permit să scrii scripturi pentru raportare, să imporți conținut Q și A vechi și să integrezi Scoold în chat, Zapier sau în propria ta automatizare.
De ce să rulezi Scoold pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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