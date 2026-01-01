Reducere de până la 69% pentru Scoold

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Platformă de Întrebări și Răspunsuri auto-găzduită, în stil Stack Overflow, pentru echipe, săli de clasă și partajare internă a cunoștințelor.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Scoold cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Scoold

Scoold este o platformă open-source de Q&A și partajare a cunoștințelor, inspirată de Stack Overflow, construită special pentru echipe, școli și organizații care au nevoie de un loc structurat pentru a înregistra întrebări, răspunsuri și cunoștințe tacite. Frontend-ul Spring Boot cu un singur JAR este asociat cu backend-ul Para, care gestionează autentificarea, căutarea și persistența și este livrat în acest deployment, împreună cu un store H2 încorporat, gata de utilizare la prima pornire.

Auto-găzduirea Scoold păstrează fiecare întrebare, răspuns, vot și identitate de utilizator pe propriul tău VPS, în loc de un serviciu Q&A SaaS terț. Nu există taxe per utilizator, nici blocare de furnizor (vendor lock-in) pentru baza ta de cunoștințe, iar licența Apache 2.0 îți permite să ajustezi regulile de vot, insignele, spațiile și furnizorii de autentificare pentru a se potrivi cu modul în care echipa ta funcționează de fapt.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Scoold

Fluxul de lucru Stack Overflow

Votul, răspunsurile acceptate, reputația, insigniile și etichetele oferă contribuitorilor același flux familiar de întrebări și răspunsuri ca și Stack Overflow public, fără o curbă de învățare pentru noii membri ai echipei.

Spații pentru echipe

Grupează întrebările și utilizatorii în Spații izolate, astfel încât departamentele de inginerie, suport și resurse umane să poată partaja o singură instalare Scoold fără ca materialele lor să se amestece.

Backend Para integrat

Serverul de aplicații Para este implementat alături de Scoold și auto-inițializat la prima pornire, astfel încât autentificarea, căutarea și stocarea funcționează imediat, fără nicio configurare separată.

Autentificare socială și LDAP

Conectează-te cu Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, sau email și parolă — alege furnizorii de identitate pe care organizația ta îi folosește deja fără a scrie cod de autentificare personalizat.

Markdown și blocuri de cod

Markdown-ul în stil GitHub, cu blocuri de cod evidențiate sintactic, tabele, liste de sarcini și emoji, face din Scoold o soluție naturală pentru echipele de inginerie care documentează probleme și soluții tehnice.

REST API și webhooks

O interfață REST OpenAPI 3.0 și webhook-uri semnate îți permit să scrii scripturi pentru raportare, să imporți conținut Q și A vechi și să integrezi Scoold în chat, Zapier sau în propria ta automatizare.

De ce să rulezi Scoold pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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