Implementează Yamtrack prin instalare cu un singur click.
Instrument de urmărire media auto-găzduit pentru filme, seriale TV, anime, manga, jocuri și cărți cu integrare Jellyfin.
Alege un plan VPS pentru Yamtrack
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yamtrack
Yamtrack este o aplicație de urmărire media auto-găzduită care consolidează listele tale de vizionare și redare pentru filme, seriale TV, anime, manga, jocuri, cărți și benzi desenate într-un singur panou de bord. Extrage metadate de la TMDB și alte surse pentru a oferi detalii bogate despre fiecare element urmărit, cu urmărirea progresului și gestionarea stării.
Auto-găzduirea Yamtrack pe un VPS îți menține întreaga istorie a consumului media privată, fără urmărire de către terți. Integrarea Jellyfin permite urmărirea automată a vizionărilor de pe serverul tău media, vizualizarea calendarului îți arată lansările programate, iar importul din Trakt, MAL și AniList face migrarea de la serviciile existente simplă.
Funcționalități cheie ale Yamtrack
Urmărire multimedia
Urmărește filme, seriale TV, anime, manga, jocuri, cărți și benzi desenate într-un tablou de bord unificat, cu starea fiecărui element.
Integrare Jellyfin
Marchează automat filmele și episoadele ca vizionate când sunt redate în Jellyfin, fără înregistrare manuală.
Importă din Trakt și MAL
Migrează istoricul tău de vizionare existent de la Trakt, MyAnimeList, AniList și alte servicii la Yamtrack cu câteva clickuri.
Calendar de lansare
Vezi datele de lansare viitoare pentru emisiunile, filmele și jocurile urmărite într-un calendar pentru a-ți planifica programul de vizionare.
Notificări de lansare
Primește alerte despre episoade noi și lansări prin Discord, Telegram sau Slack pentru orice element din lista ta de urmărire.
De ce să rulezi Yamtrack pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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