Yamtrack este o aplicație de urmărire media auto-găzduită care consolidează listele tale de vizionare și redare pentru filme, seriale TV, anime, manga, jocuri, cărți și benzi desenate într-un singur panou de bord. Extrage metadate de la TMDB și alte surse pentru a oferi detalii bogate despre fiecare element urmărit, cu urmărirea progresului și gestionarea stării.

Auto-găzduirea Yamtrack pe un VPS îți menține întreaga istorie a consumului media privată, fără urmărire de către terți. Integrarea Jellyfin permite urmărirea automată a vizionărilor de pe serverul tău media, vizualizarea calendarului îți arată lansările programate, iar importul din Trakt, MAL și AniList face migrarea de la serviciile existente simplă.