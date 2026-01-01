Cockpit este un sistem de management al conținutului headless modern, construit pentru fluxurile de lucru ale dezvoltatorilor. Oferă o interfață curată, intuitivă pentru definirea tipurilor de conținut, colecțiilor și singleton-urilor, apoi generează automat API-uri RESTful și GraphQL pentru fiecare model de conținut — nu este necesar cod API personalizat. Amprenta sa ușoară înseamnă implementări mai rapide și un consum mai mic de resurse comparativ cu platformele CMS tradiționale.

Auto-găzduirea Cockpit pe VPS-ul tău menține conținutul editorial, datele utilizatorilor și token-urile API în cadrul propriei tale infrastructuri. Menții controlul complet asupra limitelor de rată API, autentificării și stocării în timp ce livrezi conținut către orice framework front-end — React, Vue, Angular, aplicații mobile sau generatoare de site-uri statice precum Next.js și Gatsby.