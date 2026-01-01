Implementează Cockpit CMS cu un singur click.
Un CMS headless ușor, API-first, pentru dezvoltatorii care au nevoie de modelare flexibilă a conținutului, fără complexitatea unui CMS monolitic.
Alege un plan VPS pentru Cockpit CMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cockpit CMS
Cockpit este un sistem de management al conținutului headless modern, construit pentru fluxurile de lucru ale dezvoltatorilor. Oferă o interfață curată, intuitivă pentru definirea tipurilor de conținut, colecțiilor și singleton-urilor, apoi generează automat API-uri RESTful și GraphQL pentru fiecare model de conținut — nu este necesar cod API personalizat. Amprenta sa ușoară înseamnă implementări mai rapide și un consum mai mic de resurse comparativ cu platformele CMS tradiționale.
Auto-găzduirea Cockpit pe VPS-ul tău menține conținutul editorial, datele utilizatorilor și token-urile API în cadrul propriei tale infrastructuri. Menții controlul complet asupra limitelor de rată API, autentificării și stocării în timp ce livrezi conținut către orice framework front-end — React, Vue, Angular, aplicații mobile sau generatoare de site-uri statice precum Next.js și Gatsby.
Funcționalități cheie ale Cockpit CMS
Livrare de conținut centrată pe API
Fiecare colecție de conținut primește automat endpoint-uri REST și GraphQL, gata să alimenteze orice aplicație front-end sau mobilă.
Modelare de conținut flexibil
Definește tipuri de câmpuri personalizate, structuri imbricate și relații de conținut fără a scrie migrări de schemă.
Suport multilingv
Poți gestiona conținutul localizat nativ pentru site-uri internaționale fără pluginuri suplimentare sau servicii externe de traducere.
Permisiuni bazate pe rol
Atribuie niveluri granulare de acces editorilor, colaboratorilor și clienților API, astfel încât fiecare rol să acceseze doar ceea ce ar trebui.
Integrare Webhook
Declanșează fluxuri de lucru automate și invalidări de cache la modificările de conținut, cu endpoint-uri webhook configurabile.
De ce să rulezi Cockpit CMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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