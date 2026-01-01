Un Otter Wiki este un wiki ușor, auto-găzduit, care stochează toate paginile într-un depozit Git și datele utilizatorilor în SQLite — nu este necesar un serviciu de baze de date separat. Scris în Python cu o interfață Bootstrap curată, suportă editarea Markdown, atașamente de fișiere și un istoric complet al reviziilor paginilor, susținut de commit-uri Git.

Auto-găzduirea pe VPS-ul tău menține tot conținutul wiki sub controlul tău, cu reguli de acces detaliate care pot restricționa citirea și editarea doar la utilizatorii înregistrați sau aprobați de administrator. Designul cu un singur container înseamnă că nu este nimic de provizionat în afară de un volum numit și containerul în sine.