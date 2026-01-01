Implementează un Otter Wiki cu un singur click.
Wiki minimalist auto-găzduit, cu istoric al paginilor susținut de Git, editare Markdown și control al accesului utilizatorilor într-un singur container.
Alege un plan VPS pentru An Otter Wiki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu An Otter Wiki
Un Otter Wiki este un wiki ușor, auto-găzduit, care stochează toate paginile într-un depozit Git și datele utilizatorilor în SQLite — nu este necesar un serviciu de baze de date separat. Scris în Python cu o interfață Bootstrap curată, suportă editarea Markdown, atașamente de fișiere și un istoric complet al reviziilor paginilor, susținut de commit-uri Git.
Auto-găzduirea pe VPS-ul tău menține tot conținutul wiki sub controlul tău, cu reguli de acces detaliate care pot restricționa citirea și editarea doar la utilizatorii înregistrați sau aprobați de administrator. Designul cu un singur container înseamnă că nu este nimic de provizionat în afară de un volum numit și containerul în sine.
Funcționalități cheie ale An Otter Wiki
Istoric susținut de Git
Fiecare editare de pagină devine automat un commit Git, oferindu-ți un istoric complet al reviziilor pe care îl poți parcurge, compara și la care poți reveni prin interfața web.
Editare Markdown
Scrie și editează pagini în Markdown cu un editor cu previzualizare live — fără format proprietar sau blocare de tip rich-text de niciun fel.
Control acces
Permisiunile de citire, scriere și atașare sunt configurate independent pentru vizitatorii anonimi, utilizatorii înregistrați și utilizatorii aprobați de administrator.
Fișiere atașate
Încărcarea și încorporarea imaginilor și fișierelor direct în paginile wiki, stocate alături de conținutul paginii în volumul de date persistent.
Administrare utilizatori
Înregistrarea integrată, cu confirmare opțională prin email și fluxuri de lucru de aprobare de către administratori, oferă control complet asupra celor care pot contribui.
De ce să rulezi An Otter Wiki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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