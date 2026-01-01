Apache JSPWiki este un motor wiki bogat în funcționalități, bazat pe Java, menținut ca un proiect Apache de nivel superior. Paginile sunt stocate ca fișiere text simplu cu istoric complet al versiunilor, în timp ce atașamentele, șabloanele de pagină și o bibliotecă mare de plugin-uri incluse îl fac potrivit pentru centre de documentare, baze de cunoștințe și site-uri de colaborare intranet, unde stabilitatea și longevitatea contează mai mult decât urmărirea tendințelor.

Găzduirea proprie a JSPWiki pe VPS-ul tău îți oferă un wiki licențiat Apache care rulează în întregime pe propriul tău container Tomcat, fără dependențe SaaS, fără prețuri per utilizator și cu autentificare bazată pe JAAS pe care o poți integra cu propriul tău stack de identitate. Totul, de la pagini wiki la atașamente, se află pe un singur volum persistent, făcând backup-urile și migrațiile simple.