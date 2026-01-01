Instalează Apache JSPWiki cu un singur click.
Motor wiki matur, bazat pe Java, cu versionare încorporată, atașamente, pluginuri și control al accesului susținut de JAAS.
Alege un plan VPS pentru Apache JSPWiki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache JSPWiki
Apache JSPWiki este un motor wiki bogat în funcționalități, bazat pe Java, menținut ca un proiect Apache de nivel superior. Paginile sunt stocate ca fișiere text simplu cu istoric complet al versiunilor, în timp ce atașamentele, șabloanele de pagină și o bibliotecă mare de plugin-uri incluse îl fac potrivit pentru centre de documentare, baze de cunoștințe și site-uri de colaborare intranet, unde stabilitatea și longevitatea contează mai mult decât urmărirea tendințelor.
Găzduirea proprie a JSPWiki pe VPS-ul tău îți oferă un wiki licențiat Apache care rulează în întregime pe propriul tău container Tomcat, fără dependențe SaaS, fără prețuri per utilizator și cu autentificare bazată pe JAAS pe care o poți integra cu propriul tău stack de identitate. Totul, de la pagini wiki la atașamente, se află pe un singur volum persistent, făcând backup-urile și migrațiile simple.
Funcționalități cheie ale Apache JSPWiki
Istoricul versiunilor paginii
VersioningFileProvider captează fiecare modificare, astfel încât să poți compara reviziile și să anulezi modificările nedorite oricând.
Atașamente și Media
Încarcă imagini, documente și alte fișiere direct pe pagini cu un furnizor de atașamente încorporat care stochează totul pe volumul tău VPS.
Control acces JAAS
Permisiunile granulare pentru pagini și grupuri sunt aplicate prin intermediul Serviciului de Autentificare și Autorizare Java, cu backend-uri conectabile pentru LDAP sau domenii personalizate.
Plugin și bibliotecă de șabloane
Extinde paginile cu plugin-uri incluse pentru cuprinsuri, căutare, RSS și conținut dinamic, sau restilizează wiki-ul cu șabloane de pagină bazate pe JSP.
Sintaxa de marcare Apache
Scrie conținut în marcajul ușor JSPWiki cu macro-uri, linkuri inter-wiki și previzualizare live în timpul editării.
De ce să rulezi Apache JSPWiki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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