Instalează Nextcloud cu un singur click.
Suită de productivitate auto-găzduită cu sincronizare fișiere, editare colaborativă, calendar și apeluri video — datele tale, infrastructura ta.
Alege un plan VPS pentru Nextcloud
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Nextcloud
Nextcloud este o platformă de productivitate open-source cuprinzătoare, care înlocuiește Google Workspace și Dropbox cu sincronizare de fișiere, editare de documente în timp real, calendar, contacte, conferințe video și multe altele. Cu clienți desktop și mobili pentru fiecare platformă, se integrează perfect în fluxurile de lucru zilnice, păstrând toate datele pe propriul tău server.
Auto-găzduirea Nextcloud pe VPS-ul tău elimină taxele de abonament per utilizator, elimină limitele de stocare impuse de furnizorii de cloud și îți oferă control complet asupra locului unde sunt stocate fișierele și comunicațiile sensibile — esențial pentru echipele cu cerințe de conformitate sau preocupări legate de confidențialitate.
Funcționalități cheie ale Nextcloud
Sincronizare și partajare fișiere
Sincronizează fișierele pe toate dispozitivele tale cu aplicații desktop și mobile, și partajează-le cu colegii sau clienții folosind linkuri protejate cu parolă, care expiră.
Editare colaborativă de documente
Editează documente, foi de calcul și prezentări în timp real cu integrarea OnlyOffice sau Collabora — nu este necesar un abonament Microsoft 365.
Calendar și contacte
Gestionează calendare și contacte cu suport complet CalDAV/CardDAV, sincronizându-se nativ cu clienți iOS, Android, macOS și Windows.
Apeluri video și chat
Nextcloud Talk oferă apeluri video criptate end-to-end și mesagerie de echipă direct în instanța ta Nextcloud, fără a fi necesar niciun serviciu terț.
Ecosistem de aplicații
Extinde funcționalitatea cu peste 300 de aplicații din Nextcloud App Store, care acoperă totul, de la e-mail la managementul proiectelor și criptarea end-to-end.
De ce să rulezi Nextcloud pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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