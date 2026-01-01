WordPress este cel mai popular sistem de gestionare a conținutului din lume, care alimentează peste 40% din toate site-urile web de pe internet. Acesta oferă o platformă de publicare flexibilă pentru bloguri, site-uri web de afaceri, portofolii, magazine eCommerce și multe altele — cu un editor vizual, un sistem de teme și un ecosistem de zeci de mii de plugin-uri.

Găzduirea WordPress pe un VPS îți oferă control complet asupra performanței, securității și datelor site-ului tău, fără taxe lunare de platformă. Acest șablon include MySQL pentru stocarea fiabilă a bazei de date, iar rutarea prin proxy-ul invers Traefik preinstalat asigură HTTPS automat pentru domeniul tău de la prima implementare.