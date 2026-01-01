Instalează WordPress cu un singur click.
Cel mai popular CMS din lume, care alimentează peste 40% din toate site-urile web, cu mii de teme și pluginuri.
Alege un plan VPS pentru WordPress
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WordPress
WordPress este cel mai popular sistem de gestionare a conținutului din lume, care alimentează peste 40% din toate site-urile web de pe internet. Acesta oferă o platformă de publicare flexibilă pentru bloguri, site-uri web de afaceri, portofolii, magazine eCommerce și multe altele — cu un editor vizual, un sistem de teme și un ecosistem de zeci de mii de plugin-uri.
Găzduirea WordPress pe un VPS îți oferă control complet asupra performanței, securității și datelor site-ului tău, fără taxe lunare de platformă. Acest șablon include MySQL pentru stocarea fiabilă a bazei de date, iar rutarea prin proxy-ul invers Traefik preinstalat asigură HTTPS automat pentru domeniul tău de la prima implementare.
Funcționalități cheie ale WordPress
Ecosistem masiv de plugin-uri
Alege din peste 60.000 de plugin-uri gratuite și premium pentru a adăuga eCommerce, SEO, formulare, funcționalități de cache și orice altă funcționalitate.
Bibliotecă de teme
Alege din mii de teme gratuite și comerciale pentru a schimba instantaneu designul site-ului tău, fără să atingi codul.
Editor vizual de blocuri
Construiește pagini cu editorul de blocuri Gutenberg folosind instrumente de aspect drag-and-drop care nu necesită cunoștințe de codare.
Suport Multisite
Rulează o rețea de site-uri WordPress dintr-o singură instalare, partajând teme și plugin-uri pentru toate proprietățile.
Pregătit pentru WooCommerce
Instalează WooCommerce pentru a transforma WordPress într-un magazin eCommerce complet echipat, cu produse, finalizare comandă și plăți.
De ce să rulezi WordPress pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.