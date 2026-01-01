Implementează Homarr cu instalare într-un singur click.
Tablou de bord de server modern, personalizabil, pentru a organiza și monitoriza toate serviciile tale cu auto-găzduire într-un singur loc.
Alege un plan VPS pentru Homarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Homarr
Homarr este un panou de bord elegant, open-source, conceput pentru a-ți oferi o singură interfață pentru toate aplicațiile tale auto-găzduite. În loc să marchezi zeci de URL-uri de servicii, Homarr le prezintă ca blocuri organizate cu indicatori de stare live, căutare și acțiuni rapide — totul dintr-o singură pagină.
Implementarea Homarr pe propriul tău VPS înseamnă că panoul tău de bord rămâne privat, se încarcă instantaneu în rețeaua locală și se poate integra direct cu Docker pentru a descoperi automat containerele care rulează și a afișa starea lor de sănătate în timp real.
Funcționalități cheie ale Homarr
Organizație de servicii
Grupează aplicațiile în panouri și categorii personalizate, astfel încât fiecare serviciu să fie la un click distanță.
integrare Docker
Detectează automat containerele care rulează și afișează starea lor, starea de sănătate și utilizarea resurselor fără configurare manuală.
Monitorizare stare
Pingează serviciile la intervale regulate și afișează indicatori live de stare direct pe fiecare casetă.
Aspect personalizabil
Editorul de grilă drag-and-drop îți permite să redimensionezi, să rearajezi și să stilizezi elementele pentru a se potrivi fluxului tău de lucru.
Căutare și marcaje
Căutare instantanee în toate serviciile configurate și pe web, cu scurtături de la tastatură pentru utilizatorii avansați.
Suport multi-utilizator
Creează conturi separate cu permisiuni bazate pe roluri, astfel încât fiecare membru al echipei să vadă doar ceea ce are nevoie.
De ce să rulezi Homarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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