Ente este un serviciu foto și video complet open-source, criptat end-to-end, care pune confidențialitatea pe primul loc. Fiecare fișier este criptat pe dispozitivul tău înainte de a ajunge la server, astfel încât doar tu și persoanele pe care le inviți explicit puteți vedea amintirile tale.

Self-hosting Ente pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea completă asupra bazei de date subiacente și a stocării de obiecte compatibile S3, păstrând în același timp aceiași clienți web, mobile și desktop bine puși la punct, utilizați de serviciul public. Albumele de familie, link-urile publice, recunoașterea facială pe dispozitiv și stocarea nelimitată rămân toate sub controlul tău, în loc de cel al unei terțe părți.