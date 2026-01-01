Instalează Ente cu un singur click.
Backup de fotografii și videoclipuri criptat end-to-end, open-source, cu albume partajate și învățare automată pe dispozitiv.
Alege un plan VPS pentru Ente
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ente
Ente este un serviciu foto și video complet open-source, criptat end-to-end, care pune confidențialitatea pe primul loc. Fiecare fișier este criptat pe dispozitivul tău înainte de a ajunge la server, astfel încât doar tu și persoanele pe care le inviți explicit puteți vedea amintirile tale.
Self-hosting Ente pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea completă asupra bazei de date subiacente și a stocării de obiecte compatibile S3, păstrând în același timp aceiași clienți web, mobile și desktop bine puși la punct, utilizați de serviciul public. Albumele de familie, link-urile publice, recunoașterea facială pe dispozitiv și stocarea nelimitată rămân toate sub controlul tău, în loc de cel al unei terțe părți.
Funcționalități cheie ale Ente
Criptare end-to-end
Fiecare fotografie și videoclip este criptat pe dispozitivul tău folosind primitive auditate criptografic înainte de a fi încărcate, astfel încât nici serverul, nici altcineva nu îți poate citi biblioteca.
Clienți multi-platformă
Aplicațiile native iOS și Android, aplicațiile desktop pentru macOS, Windows și Linux, plus o aplicație web îți mențin biblioteca accesibilă oriunde cu backup automat în fundal.
Albume de familie partajate
Creează albume partajate cu membrii familiei sau trimite linkuri publice cu parole opționale și dată de expirare, totul fără a expune fișierele subiacente în format text simplu.
Recunoaștere facială pe dispozitiv
Învățarea automată rulează în întregime pe client pentru a grupa oameni, a detecta obiecte și a alimenta căutarea semantică, fără a trimite vreodată date necriptate către server.
Stocare compatibilă S3
Bucket-ul MinIO încorporat stochează obiecte local pe VPS și se poate înlocui cu Backblaze B2, Wasabi sau orice furnizor compatibil S3 atunci când bibliotecile cresc.
Clienți open-source
Fiecare componentă, inclusiv aplicațiile mobile și de desktop, are codul sursă disponibil și este auditabilă independent, astfel încât să poți verifica criptografia tu însuți.
De ce să rulezi Ente pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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