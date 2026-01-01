Reducere de până la 69% pentru HomeHub

Implementează HomeHub prin instalare cu un singur click.

Panou de bord pentru familie fără autentificare pentru notițe partajate, liste de cumpărături, sarcini, calendare și cheltuieli într-o singură PWA privată.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează HomeHub prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu HomeHub

HomeHub este o utilitate de familie open-source, auto-găzduită, care transformă orice server într-un panou de bord privat pentru toți membrii gospodăriei tale. Concepută pentru utilizare partajată într-o rețea de acasă, este livrată ca o aplicație web progresivă fără autentificare, astfel încât orice membru al familiei o poate deschide într-un browser, o poate salva pe ecranul de pornire și poate începe imediat să colaboreze la notițe, liste de cumpărături, sarcini și un calendar partajat.

Auto-găzduirea HomeHub păstrează datele gospodăriei — cheltuieli, obiceiuri de cumpărături, rutine de familie și fișiere încărcate — în întregime pe propriul tău VPS, fără sincronizare în cloud de la terți, urmărire sau taxe per utilizator. Funcționalitățile pot fi activate/dezactivate individual printr-o singură configurație YAML, astfel încât tu activezi doar instrumentele pe care familia ta le folosește de fapt.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale HomeHub

Listă de cumpărături partajată

Listă de cumpărături colaborativă cu sugestii inteligente bazate pe intrări anterioare, astfel încât întreaga familie să poată adăuga articole pe măsură ce se termină.

Urmăritor de cheltuieli de familie

Urmărește cheltuielile gospodăriei cu suport pentru facturi recurente, precum abonamente, utilități, lapte sau ziare, toate într-un singur registru.

Calendar și memento-uri

Calendarul comun cu categorii codificate pe culori pentru facturi, școală, sănătate și evenimente de familie menține fiecare membru al gospodăriei coordonat.

Sarcini și notițe

Un organizator de sarcini ușor și o tablă de notițe partajată le permit membrilor familiei să atribuie sarcini și să scrie mesaje rapide fără aplicații suplimentare.

Utilități integrate

Include carte de rețete, urmăritor de expirare, compresor PDF, scurtător de URL-uri, generator de coduri QR și un descărcător de media într-un singur PWA.

Privat din concepție

Fără sistem de conturi, fără telemetrie și fără dependență de cloud — toate datele rămân în interiorul VPS-ului tău și al rețelei tale de acasă.

De ce să rulezi HomeHub pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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