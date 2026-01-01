HomeHub este o utilitate de familie open-source, auto-găzduită, care transformă orice server într-un panou de bord privat pentru toți membrii gospodăriei tale. Concepută pentru utilizare partajată într-o rețea de acasă, este livrată ca o aplicație web progresivă fără autentificare, astfel încât orice membru al familiei o poate deschide într-un browser, o poate salva pe ecranul de pornire și poate începe imediat să colaboreze la notițe, liste de cumpărături, sarcini și un calendar partajat.

Auto-găzduirea HomeHub păstrează datele gospodăriei — cheltuieli, obiceiuri de cumpărături, rutine de familie și fișiere încărcate — în întregime pe propriul tău VPS, fără sincronizare în cloud de la terți, urmărire sau taxe per utilizator. Funcționalitățile pot fi activate/dezactivate individual printr-o singură configurație YAML, astfel încât tu activezi doar instrumentele pe care familia ta le folosește de fapt.