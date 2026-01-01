Implementează HomeHub prin instalare cu un singur click.
Panou de bord pentru familie fără autentificare pentru notițe partajate, liste de cumpărături, sarcini, calendare și cheltuieli într-o singură PWA privată.
Alege un plan VPS pentru HomeHub
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HomeHub
HomeHub este o utilitate de familie open-source, auto-găzduită, care transformă orice server într-un panou de bord privat pentru toți membrii gospodăriei tale. Concepută pentru utilizare partajată într-o rețea de acasă, este livrată ca o aplicație web progresivă fără autentificare, astfel încât orice membru al familiei o poate deschide într-un browser, o poate salva pe ecranul de pornire și poate începe imediat să colaboreze la notițe, liste de cumpărături, sarcini și un calendar partajat.
Auto-găzduirea HomeHub păstrează datele gospodăriei — cheltuieli, obiceiuri de cumpărături, rutine de familie și fișiere încărcate — în întregime pe propriul tău VPS, fără sincronizare în cloud de la terți, urmărire sau taxe per utilizator. Funcționalitățile pot fi activate/dezactivate individual printr-o singură configurație YAML, astfel încât tu activezi doar instrumentele pe care familia ta le folosește de fapt.
Funcționalități cheie ale HomeHub
Listă de cumpărături partajată
Listă de cumpărături colaborativă cu sugestii inteligente bazate pe intrări anterioare, astfel încât întreaga familie să poată adăuga articole pe măsură ce se termină.
Urmăritor de cheltuieli de familie
Urmărește cheltuielile gospodăriei cu suport pentru facturi recurente, precum abonamente, utilități, lapte sau ziare, toate într-un singur registru.
Calendar și memento-uri
Calendarul comun cu categorii codificate pe culori pentru facturi, școală, sănătate și evenimente de familie menține fiecare membru al gospodăriei coordonat.
Sarcini și notițe
Un organizator de sarcini ușor și o tablă de notițe partajată le permit membrilor familiei să atribuie sarcini și să scrie mesaje rapide fără aplicații suplimentare.
Utilități integrate
Include carte de rețete, urmăritor de expirare, compresor PDF, scurtător de URL-uri, generator de coduri QR și un descărcător de media într-un singur PWA.
Privat din concepție
Fără sistem de conturi, fără telemetrie și fără dependență de cloud — toate datele rămân în interiorul VPS-ului tău și al rețelei tale de acasă.
De ce să rulezi HomeHub pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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