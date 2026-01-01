Implementează AirTrail cu instalare cu un singur click.
Jurnal personal de zbor cu sursă deschisă pentru a înregistra, vizualiza și analiza călătoriile tale aviatice pe o hartă interactivă a lumii.
Alege un plan VPS pentru AirTrail
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AirTrail
AirTrail este o aplicație web open-source de urmărire a zborurilor personale care îți permite să înregistrezi fiecare zbor, să-ți vizualizezi rutele pe o hartă interactivă a lumii și să explorezi statistici despre istoricul călătoriilor tale. Suportă importarea datelor de zbor de la servicii populare precum MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt și JetLog, facilitând crearea unui jurnal complet încă din prima zi. Suportul multi-utilizator permite fiecărui membru al gospodăriei să mențină un jurnal de zbor privat separat pe aceeași instanță.
Auto-găzduirea AirTrail pe propriul tău VPS îți păstrează istoricul călătoriilor privat și complet sub controlul tău, fără taxe de abonament și fără ca vreun serviciu terț să-ți rețină datele. Primul utilizator care se înregistrează primește automat acces la nivel de proprietar.
Funcționalități cheie ale AirTrail
Hartă interactivă a lumii
Vezi fiecare zbor reprezentat pe o hartă mondială, cu linii de rută care conectează fiecare origine și destinație pe care le-ai vizitat.
Istoric zboruri importate
Importă jurnalele existente din MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog și byAir pentru a-ți popula istoricul imediat.
Statistici de călătorie
Explorează totalurile și defalcările în funcție de distanța parcursă, țările vizitate, aeroporturile utilizate, companiile aeriene și timpul petrecut în aer.
Suport utilizatori multipli
Partajează o instanță AirTrail cu familia sau cu însoțitorii de călătorie — fiecare utilizator își păstrează propriul jurnal de zbor privat și statisticile.
Partajare publică de zboruri
Generează un link partajabil, astfel încât alții să poată naviga pe harta ta interactivă de zbor fără să aibă nevoie de un cont.
De ce să rulezi AirTrail pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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