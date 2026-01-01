AirTrail este o aplicație web open-source de urmărire a zborurilor personale care îți permite să înregistrezi fiecare zbor, să-ți vizualizezi rutele pe o hartă interactivă a lumii și să explorezi statistici despre istoricul călătoriilor tale. Suportă importarea datelor de zbor de la servicii populare precum MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt și JetLog, facilitând crearea unui jurnal complet încă din prima zi. Suportul multi-utilizator permite fiecărui membru al gospodăriei să mențină un jurnal de zbor privat separat pe aceeași instanță.

Auto-găzduirea AirTrail pe propriul tău VPS îți păstrează istoricul călătoriilor privat și complet sub controlul tău, fără taxe de abonament și fără ca vreun serviciu terț să-ți rețină datele. Primul utilizator care se înregistrează primește automat acces la nivel de proprietar.