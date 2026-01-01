Instalează Bar Assistant cu un singur click.
Manager de rețete de cocktailuri cu auto-găzduire care îți urmărește inventarul barului și îți spune exact ce băuturi poți prepara chiar acum.
Alege un plan VPS pentru Bar Assistant
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bar Assistant
Bar Assistant este o aplicație web cu auto-găzduire pentru pasionații de cocktailuri și barmanii amatori care doresc să-și gestioneze stocul de ingrediente și să descopere rețete bazate pe ceea ce au de fapt la îndemână. Depășește o simplă carte de rețete, ținând cont inteligent de substituenții de ingrediente, componentele opționale și relațiile de tip părinte-copil între ingrediente — maximizând numărul de cocktailuri pe care le poți prepara din inventarul tău actual fără o vizită la magazin.
Acest șablon include interfața web Salt Rim, serverul API Bar Assistant, Meilisearch pentru căutare full-text instantanee în colecția ta de rețete și Redis pentru caching. Auto-găzduirea înseamnă că notițele tale personale de rețete, creațiile personalizate de cocktailuri și inventarul de ingrediente rămân pe propriul tău server, în loc să fie blocate într-o aplicație terță.
Funcționalități cheie ale Bar Assistant
Potrivirea ingredientelor pe raft
Spune-i lui Bar Assistant ce ai în dulap și îți arată instantaneu ce cocktailuri poți prepara, inclusiv potriviri inteligente folosind substitute de ingrediente.
Căutare full-text rapidă
Meilisearch oferă căutare instantanee printre rețete, filtrând după metoda de preparare, ABV, tipul de pahar, etichete și multe altele, astfel încât să găsești băutura potrivită imediat.
Import rețetă
Extrage rețete direct de pe site-uri de cocktailuri sau creează-ți propriile, apoi organizează-le în colecții tematice pentru diferite ocazii sau sezoane.
Permisiuni multi-utilizator
Rolurile de administrator, moderator, general și invitat îți permit să gestionezi o bară partajată pentru prieteni sau o echipă, fără a oferi tuturor același nivel de acces.
Formate de export flexibile
Exportă rețete ca JSON, YAML, XML, Markdown sau pagini gata de imprimare, astfel încât colecția ta să nu fie niciodată blocată într-un singur format sau platformă.
De ce să rulezi Bar Assistant pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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