Bar Assistant este o aplicație web cu auto-găzduire pentru pasionații de cocktailuri și barmanii amatori care doresc să-și gestioneze stocul de ingrediente și să descopere rețete bazate pe ceea ce au de fapt la îndemână. Depășește o simplă carte de rețete, ținând cont inteligent de substituenții de ingrediente, componentele opționale și relațiile de tip părinte-copil între ingrediente — maximizând numărul de cocktailuri pe care le poți prepara din inventarul tău actual fără o vizită la magazin.

Acest șablon include interfața web Salt Rim, serverul API Bar Assistant, Meilisearch pentru căutare full-text instantanee în colecția ta de rețete și Redis pentru caching. Auto-găzduirea înseamnă că notițele tale personale de rețete, creațiile personalizate de cocktailuri și inventarul de ingrediente rămân pe propriul tău server, în loc să fie blocate într-o aplicație terță.