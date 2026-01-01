AdventureLog este o platformă de gestionare a călătoriilor open-source pentru documentarea aventurilor trecute și planificarea călătoriilor viitoare. Construită cu SvelteKit și Django cu suport PostGIS, combină o hartă interactivă a lumii pentru vizualizarea destinațiilor cu instrumente detaliate de planificare a călătoriilor, care acoperă itinerarii de mai multe zile, zboruri, cazări și liste de verificare a activităților.

Spre deosebire de aplicațiile comerciale de călătorie care îți stochează călătoriile pe servere terțe, AdventureLog este complet auto-găzduit—fotografiile tale, istoricul locațiilor și notițele personale de călătorie rămân pe infrastructura pe care o controlezi tu. Funcțiile colaborative permit familiilor și grupurilor de călătorie să partajeze planuri și să documenteze amintiri împreună, în timp ce analizele urmăresc țările vizitate și statisticile de explorare regională de-a lungul timpului.