Instalează AdventureLog cu un singur click.
Instrument de urmărire a călătoriilor și planificator de excursii cu auto-găzduire și hărți interactive, itinerarii și proprietate deplină asupra datelor.
Alege un plan VPS pentru AdventureLog
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AdventureLog
AdventureLog este o platformă de gestionare a călătoriilor open-source pentru documentarea aventurilor trecute și planificarea călătoriilor viitoare. Construită cu SvelteKit și Django cu suport PostGIS, combină o hartă interactivă a lumii pentru vizualizarea destinațiilor cu instrumente detaliate de planificare a călătoriilor, care acoperă itinerarii de mai multe zile, zboruri, cazări și liste de verificare a activităților.
Spre deosebire de aplicațiile comerciale de călătorie care îți stochează călătoriile pe servere terțe, AdventureLog este complet auto-găzduit—fotografiile tale, istoricul locațiilor și notițele personale de călătorie rămân pe infrastructura pe care o controlezi tu. Funcțiile colaborative permit familiilor și grupurilor de călătorie să partajeze planuri și să documenteze amintiri împreună, în timp ce analizele urmăresc țările vizitate și statisticile de explorare regională de-a lungul timpului.
Funcționalități cheie ale AdventureLog
Hartă interactivă a lumii
Vizualizează fiecare destinație pe care ai vizitat-o pe o hartă a lumii, oferindu-ți o imagine imediată și satisfăcătoare despre cât de departe te-au purtat călătoriile tale.
Planificare călătorie de mai multe zile
Creează itinerarii complete cu zboruri, cazări și activități organizate zi de zi, astfel încât planificarea călătoriilor tale să se regăsească într-un singur loc, în loc să fie împrăștiată prin foi de calcul și notițe.
Jurnalizare detaliată a aventurilor
Documentează fiecare destinație cu date, descrieri, evaluări personale și încărcări de fotografii, creând un jurnal de călătorie detaliat care crește cu fiecare călătorie.
Statistici de călătorie
Urmărește statistici precum țările vizitate, regiunile explorate și distanța totală parcursă, transformând istoricul călătoriilor tale în repere personale semnificative.
Călătorii colaborative
Împărtășește aventuri și planifică împreună călătorii cu familia sau partenerii de călătorie, menținând pe toată lumea sincronizată în privința itinerariilor și amintirilor, fără a te baza pe instrumente terțe de planificare de grup.
De ce să rulezi AdventureLog pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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