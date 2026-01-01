Implementează Baby Buddy cu un singur click.
Aplicație completă de monitorizare a bebelușului, care ajută părinții și îngrijitorii să monitorizeze hrănirea, somnul, scutecele și creșterea în mod privat.
Alege un plan VPS pentru Baby Buddy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Baby Buddy
Baby Buddy este o aplicație de monitorizare a bebelușilor, axată pe confidențialitate, care ajută părinții și îngrijitorii să înregistreze activitățile zilnice, măsurătorile de creștere și informațiile de sănătate pentru sugari. Programele de hrănire, schimbările de scutece, tiparele de somn, măsurătorile de greutate și înălțime și înregistrările de medicamente sunt toate capturate printr-o interfață web intuitivă, concepută pentru introducerea rapidă a datelor în momentele aglomerate ale vieții de părinte. Diagramele vizuale și rapoartele fac ușoară identificarea tiparelor și partajarea datelor cu medicii pediatri.
Găzduirea proprie a Baby Buddy înseamnă că detaliile intime despre dezvoltarea și sănătatea copilului tău nu ajung niciodată pe servere terțe sau pe platforme de publicitate. Mai mulți îngrijitori — părinți, bunici, bone — pot înregistra activitatea de pe orice dispozitiv, menținând gospodăria sincronizată fără a se baza pe o aplicație comercială care ar putea întrerupe serviciul sau își poate schimba politica de confidențialitate.
Funcționalități cheie ale Baby Buddy
Acces pentru mai mulți îngrijitori
Părinții, bunicii și bonele pot înregistra activitatea simultan de pe orice dispozitiv, menținând pe toată lumea la curent cu rutina și nevoile actuale ale bebelușului.
Monitorizare cuprinzătoare a activității
Înregistrează sesiunile de hrănire, schimbările de scutece, perioadele de somn, timpul petrecut pe burtică, băile și multe altele, cu cronometre încorporate, astfel încât înregistrarea să dureze doar câteva secunde chiar și în momentele agitate.
Înregistrări de creștere și sănătate
Urmărește greutatea, înălțimea și circumferința capului în timp, cu diagrame vizuale pe care le poți partaja direct cu furnizorii de servicii medicale la programările pediatrice.
Rapoarte de model
Rapoartele vizuale scot în evidență tendințele frecvenței hrănirii, tiparele duratei somnului și numărul de scutece, ajutând părinții să identifice rutinele și să depisteze anomaliile din timp.
Confidențialitate completă a datelor
Toate înregistrările rămân pe propriul tău server — fără partajare de date cu terți, fără profiluri publicitare și fără riscul de a pierde accesul dacă un serviciu comercial se închide.
De ce să rulezi Baby Buddy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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