Baby Buddy este o aplicație de monitorizare a bebelușilor, axată pe confidențialitate, care ajută părinții și îngrijitorii să înregistreze activitățile zilnice, măsurătorile de creștere și informațiile de sănătate pentru sugari. Programele de hrănire, schimbările de scutece, tiparele de somn, măsurătorile de greutate și înălțime și înregistrările de medicamente sunt toate capturate printr-o interfață web intuitivă, concepută pentru introducerea rapidă a datelor în momentele aglomerate ale vieții de părinte. Diagramele vizuale și rapoartele fac ușoară identificarea tiparelor și partajarea datelor cu medicii pediatri.

Găzduirea proprie a Baby Buddy înseamnă că detaliile intime despre dezvoltarea și sănătatea copilului tău nu ajung niciodată pe servere terțe sau pe platforme de publicitate. Mai mulți îngrijitori — părinți, bunici, bone — pot înregistra activitatea de pe orice dispozitiv, menținând gospodăria sincronizată fără a se baza pe o aplicație comercială care ar putea întrerupe serviciul sau își poate schimba politica de confidențialitate.