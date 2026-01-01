Reducere de până la 69% pentru Baby Buddy

Implementează Baby Buddy cu un singur click.

Aplicație completă de monitorizare a bebelușului, care ajută părinții și îngrijitorii să monitorizeze hrănirea, somnul, scutecele și creșterea în mod privat.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Baby Buddy cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Baby Buddy

Baby Buddy este o aplicație de monitorizare a bebelușilor, axată pe confidențialitate, care ajută părinții și îngrijitorii să înregistreze activitățile zilnice, măsurătorile de creștere și informațiile de sănătate pentru sugari. Programele de hrănire, schimbările de scutece, tiparele de somn, măsurătorile de greutate și înălțime și înregistrările de medicamente sunt toate capturate printr-o interfață web intuitivă, concepută pentru introducerea rapidă a datelor în momentele aglomerate ale vieții de părinte. Diagramele vizuale și rapoartele fac ușoară identificarea tiparelor și partajarea datelor cu medicii pediatri.

Găzduirea proprie a Baby Buddy înseamnă că detaliile intime despre dezvoltarea și sănătatea copilului tău nu ajung niciodată pe servere terțe sau pe platforme de publicitate. Mai mulți îngrijitori — părinți, bunici, bone — pot înregistra activitatea de pe orice dispozitiv, menținând gospodăria sincronizată fără a se baza pe o aplicație comercială care ar putea întrerupe serviciul sau își poate schimba politica de confidențialitate.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Baby Buddy

Acces pentru mai mulți îngrijitori

Părinții, bunicii și bonele pot înregistra activitatea simultan de pe orice dispozitiv, menținând pe toată lumea la curent cu rutina și nevoile actuale ale bebelușului.

Monitorizare cuprinzătoare a activității

Înregistrează sesiunile de hrănire, schimbările de scutece, perioadele de somn, timpul petrecut pe burtică, băile și multe altele, cu cronometre încorporate, astfel încât înregistrarea să dureze doar câteva secunde chiar și în momentele agitate.

Înregistrări de creștere și sănătate

Urmărește greutatea, înălțimea și circumferința capului în timp, cu diagrame vizuale pe care le poți partaja direct cu furnizorii de servicii medicale la programările pediatrice.

Rapoarte de model

Rapoartele vizuale scot în evidență tendințele frecvenței hrănirii, tiparele duratei somnului și numărul de scutece, ajutând părinții să identifice rutinele și să depisteze anomaliile din timp.

Confidențialitate completă a datelor

Toate înregistrările rămân pe propriul tău server — fără partajare de date cu terți, fără profiluri publicitare și fără riscul de a pierde accesul dacă un serviciu comercial se închide.

De ce să rulezi Baby Buddy pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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