Ralph este un sistem open-source de gestionare a activelor și CMDB (Bază de date pentru gestionarea configurației) construit de Allegro pentru gestionarea infrastructurii IT la scară largă. Acesta acoperă întregul ciclu de viață al activelor — de la achiziție și alocare până la retragere — atât în rack-urile centrelor de date, cât și în mediile back-office, cu vizualizare integrată a centrelor de date pentru aranjamentele rack-urilor și planificarea capacității de alimentare.

Auto-găzduirea Ralph pe VPS-ul tău oferă echipei tale IT o singură sursă de adevăr pentru inventarul hardware, licențele software, contracte și acorduri de suport, fără costuri de abonament per activ. Un API REST cuprinzător face ca Ralph să fie ușor de integrat cu sistemele existente de ticketing, monitorizare și achiziții.