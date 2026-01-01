Instalare Ralph cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a activelor IT și de infrastructură pentru centre de date, cu un API REST complet.
Alege un plan VPS pentru Ralph
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ralph
Ralph este un sistem open-source de gestionare a activelor și CMDB (Bază de date pentru gestionarea configurației) construit de Allegro pentru gestionarea infrastructurii IT la scară largă. Acesta acoperă întregul ciclu de viață al activelor — de la achiziție și alocare până la retragere — atât în rack-urile centrelor de date, cât și în mediile back-office, cu vizualizare integrată a centrelor de date pentru aranjamentele rack-urilor și planificarea capacității de alimentare.
Auto-găzduirea Ralph pe VPS-ul tău oferă echipei tale IT o singură sursă de adevăr pentru inventarul hardware, licențele software, contracte și acorduri de suport, fără costuri de abonament per activ. Un API REST cuprinzător face ca Ralph să fie ușor de integrat cu sistemele existente de ticketing, monitorizare și achiziții.
Funcționalități cheie ale Ralph
Urmărirea ciclului de viață al activelor
Urmărește fiecare activ de la comanda de achiziție până la alocare, mentenanță și scoatere din uz, cu istoric complet și jurnal de audit pentru conformitate și raportarea costurilor.
Vizualizarea centrelor de date
Mapează dispunerile fizice de rack-uri cu plasare drag-and-drop, monitorizează consumul de energie per rack și planifică extinderile de capacitate înainte ca hardware-ul să sosească.
REST API
Un API REST cuprinzător îți permite să integrezi Ralph cu sisteme de ticketing, platforme de monitorizare și instrumente de achiziții pentru a automatiza actualizările de inventar și a elimina dubla introducere a datelor.
Gestionarea licențelor software
Urmărește licențele software, contractele și acordurile de asistență alături de activele hardware, astfel încât să știi întotdeauna ce este licențiat, unde este implementat și când trebuie reînnoite.
Fluxuri de lucru personalizate
Definește stări flexibile de flux de lucru pentru etapele ciclului de viață al activelor, astfel încât procesele tale de achiziție, operațiuni și dezafectare să fie aplicate în mod consecvent în întreaga echipă.
De ce să rulezi Ralph pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Atlas CMMS
CMMS cu auto-găzduire pentru comenzi de lucru, mentenanță preventivă și urmărirea activelor