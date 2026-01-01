Atlas CMMS este un Sistem Computerizat de Management al Mentenanței (CMMS) auto-găzduit, construit pentru echipele din facilități, producție, sănătate, ospitalitate și utilități. Centralizează comenzile de lucru, programele de mentenanță preventivă, înregistrările echipamentelor, inventarul de piese și cererile de servicii, astfel încât tehnicienii și managerii să partajeze o singură sursă de adevăr, în loc să jongleze cu foi de calcul, registre pe hârtie și conversații prin email.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale activelor, înregistrările tehnicienilor și istoricul mentenanței sub controlul tău deplin, fără taxe per utilizator și fără vendor lock-in. Spring Boot alimentează backend-ul, React este motorul aplicației web, iar o aplicație mobilă însoțitoare permite tehnicienilor de pe teren să lucreze offline și să se sincronizeze la reconectare.