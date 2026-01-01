Implementează Atlas CMMS cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de gestionare a mentenanței pentru comenzi de lucru, active și programare preventivă la scară.
Alege un plan VPS pentru Atlas CMMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Atlas CMMS
Atlas CMMS este un Sistem Computerizat de Management al Mentenanței (CMMS) auto-găzduit, construit pentru echipele din facilități, producție, sănătate, ospitalitate și utilități. Centralizează comenzile de lucru, programele de mentenanță preventivă, înregistrările echipamentelor, inventarul de piese și cererile de servicii, astfel încât tehnicienii și managerii să partajeze o singură sursă de adevăr, în loc să jongleze cu foi de calcul, registre pe hârtie și conversații prin email.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale activelor, înregistrările tehnicienilor și istoricul mentenanței sub controlul tău deplin, fără taxe per utilizator și fără vendor lock-in. Spring Boot alimentează backend-ul, React este motorul aplicației web, iar o aplicație mobilă însoțitoare permite tehnicienilor de pe teren să lucreze offline și să se sincronizeze la reconectare.
Funcționalități cheie ale Atlas CMMS
Administrarea ordinelor de lucru
Creează, atribuie și urmărește comenzi de lucru cu priorități, jurnale de timp, atașamente și istoric complet pentru fiecare lucrare și tehnician.
Întreținere preventivă
Programează inspecții recurente și automatizează crearea comenzilor de lucru prin declanșatori bazați pe citiri de contor, intervale de timp sau evenimente ale activelor.
Urmărirea activelor și a inventarului
Cataloghează echipamentele cu metrici de timp de nefuncționare, costuri de întreținere și inventarul de piese cu alerte de stoc, plus comenzi de achiziție automate.
Aplicație mobilă de teren
Aplicațiile native de iOS și Android permit tehnicienilor să scaneze coduri QR, să înregistreze timpul, să facă fotografii și să finalizeze comenzile de lucru direct la fața locului.
Statistici și raportare
Tablourile de bord încorporate acoperă conformitatea comenzilor de lucru, fiabilitatea echipamentelor, tendințele de nefuncționare, utilizarea forței de muncă și analiza costurilor.
De ce să rulezi Atlas CMMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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