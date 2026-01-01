Implementează Domain Locker cu instalare dintr-un singur click.
Platformă open-source pentru monitorizarea și gestionarea portofoliilor de domenii cu urmărire automată DNS, SSL și WHOIS.
Alege un plan VPS pentru Domain Locker
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Domain Locker
Domain Locker este o platformă auto-găzduită, construită pentru dezvoltatori, afaceri și profesioniști IT care gestionează mai multe nume de domenii la diferiți registratori. Colectează automat înregistrări DNS, detalii despre certificatele SSL, date WHOIS, subdomenii și informații despre adresele IP pentru fiecare domeniu din portofoliul tău, oferindu-ți un singur loc pentru a urmări starea de sănătate și istoricul domeniului.
Integrările de alertare — inclusiv email, webhooks, Telegram și Signal — te notifică despre expirările iminente, modificările DNS și anomaliile de securitate înainte ca acestea să devină incidente. Analizele interactive și urmărirea costurilor completează setul de funcționalități, făcând din Domain Locker un instrument operațional complet pentru oricine ia în serios activele sale de domeniu. Găzduirea proprie menține toate aceste date sensibile ale registratorului și DNS complet sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale Domain Locker
Monitorizare automată a domeniului
Colectează continuu înregistrări DNS, certificate SSL, date WHOIS și informații despre subdomenii, astfel încât să ai întotdeauna o imagine actualizată a fiecărui domeniu.
Alerte de expirare și modificare
Trimite notificări prin email, webhooks, Telegram sau Signal când un domeniu se apropie de expirare sau o înregistrare DNS se modifică în mod neașteptat.
Audit de securitate
Analizează configurațiile de domeniu pentru erori de configurare și sugerează îmbunătățiri concrete pentru a-ți securiza configurarea DNS și a certificatului.
Statistici și istoric
Diagramele și cronologiile interactive arată cum configurațiile domeniului și performanța au evoluat în timp pentru o depanare mai ușoară.
Urmărirea costurilor și a activelor
Înregistrează prețurile de achiziție, costurile de reînnoire și valorile de piață estimate, astfel încât să poți gestiona portofoliile de domenii ca active financiare.
De ce să rulezi Domain Locker pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Atlas CMMS
CMMS cu auto-găzduire pentru comenzi de lucru, mentenanță preventivă și urmărirea activelor