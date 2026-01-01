Implementează BunkerM cu instalare printr-un singur click.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto totul într-unul, cu un panou de bord web, gestionare ACL și monitorizare în timp real.
Alege un plan VPS pentru BunkerM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu BunkerM
BunkerM include Eclipse Mosquitto cu un panou de bord complet de management într-un singur container, astfel încât obții un broker MQTT pregătit pentru producție fără a edita manual fișierele de configurare sau a instala o interfață de utilizator separată. Interfața web inclusă gestionează securitatea dinamică, ACL-urile pentru clienți și roluri, explorarea live a subiectelor și istoricul mesajelor cu redare — toate susținute de un stoc local SQLite care captează fiecare mesaj publicat.
Auto-găzduirea BunkerM pe propriul tău VPS păstrează telemetria dispozitivelor, regulile ACL și mesajele istorice pe infrastructura pe care o controlezi, cu clienți nelimitați și fără taxe per mesaj. Imaginea include un detector de anomalii statistice și un motor de automatizare local pentru publicări bazate pe cron și observatori bazați pe condiții, toate rulând în interiorul containerului fără dependență de cloud.
Funcționalități cheie ale BunkerM
Mosquitto cu web UI
Include Eclipse Mosquitto și un panou de management complet într-un singur container, cu suport pentru MQTT 3.1.1 și MQTT 5 din start.
Editor ACL dinamic
Creează clienți, roluri și grupuri cu reguli de publicare și abonare granulare direct din browser, cu export și import JSON pentru backup-uri.
Explorator MQTT
Navighează în arborele de subiecte live, inspectează sarcinile utile reținute cu metadate QoS și publică mesaje direct din panoul de bord.
Istoricul mesajelor și redarea
Fiecare mesaj publicat este capturat într-o bază de date SQLite locală, cu filtre de subiecte, căutare text liber și o acțiune de reluare cu un singur clic.
Detectarea inteligentă a anomaliilor
Un motor statistic local monitorizează ratele de publicare și liniile de bază ale subiectelor, generând alerte la vârfuri, derivă și liniște neașteptată.
De ce să rulezi BunkerM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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