BunkerM include Eclipse Mosquitto cu un panou de bord complet de management într-un singur container, astfel încât obții un broker MQTT pregătit pentru producție fără a edita manual fișierele de configurare sau a instala o interfață de utilizator separată. Interfața web inclusă gestionează securitatea dinamică, ACL-urile pentru clienți și roluri, explorarea live a subiectelor și istoricul mesajelor cu redare — toate susținute de un stoc local SQLite care captează fiecare mesaj publicat.

Auto-găzduirea BunkerM pe propriul tău VPS păstrează telemetria dispozitivelor, regulile ACL și mesajele istorice pe infrastructura pe care o controlezi, cu clienți nelimitați și fără taxe per mesaj. Imaginea include un detector de anomalii statistice și un motor de automatizare local pentru publicări bazate pe cron și observatori bazați pe condiții, toate rulând în interiorul containerului fără dependență de cloud.