Reducere de până la 69% pentru DDNS Updater

Implementează DDNS Updater cu instalare dintr-un singur click.

Un actualizator DNS dinamic, auto-găzduit și ușor, care sincronizează înregistrările A și AAAA la peste 40 de furnizori DNS.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează DDNS Updater cu instalare dintr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu DDNS Updater

DDNS Updater este un serviciu Go open-source care menține înregistrările DNS A și AAAA îndreptate către IP-ul corect la peste 40 de furnizori DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains și mulți alții — dintr-un singur fișier de configurare. Rulează ca un agent headless care necesită doar conectivitate outbound, cu starea vizibilă prin jurnalele containerului sau un panou de bord HTTP încorporat accesibil prin SSH port-forward atunci când dorești o vizualizare în browser.

Găzduirea proprie a DDNS Updater pe propriul tău VPS îți oferă un agent stabil, mereu activ, care poate actualiza înregistrările DNS pentru routere de acasă, gateway-uri IoT, servere secundare sau orice alt endpoint al cărui IP public se modifică. Credențialele furnizorului și logica de actualizare rămân în infrastructura ta, iar o singură instanță poate gestiona înregistrări care acoperă mai multe domenii și furnizori în paralel.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale DDNS Updater

40+ furnizori DNS

Actualizează înregistrările pe Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric și zeci de altele dintr-o singură instanță.

Verificări periodice

Cadență de interogare configurabilă cu ferestre de răcire, astfel încât IP-ul public să fie preluat și înregistrările să fie actualizate doar atunci când este cu adevărat necesar.

IPv4 și IPv6

Urmărește simultan atât înregistrările A, cât și pe cele AAAA, revenind cu grație atunci când este disponibilă o singură familie de adrese pe conexiunea upstream.

Panou de bord de stare încorporat

Tabloul de bord local, doar în citire, arată starea curentă a înregistrării, ora ultimei actualizări, IP-ul observat și erorile per înregistrare atunci când este accesat printr-un port-forward SSH.

Preluare IP multi-furnizor

IP-ul public este rezolvat prin combinarea mai multor furnizori bazați pe HTTP și DNS, astfel încât o singură întrerupere în amonte nu blochează toate actualizările.

Notificări prin shoutrrr

Integrarea opțională shoutrrr trimite alerte către Discord, Slack, Telegram sau email atunci când o actualizare eșuează sau se detectează o modificare de IP.

De ce să rulezi DDNS Updater pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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