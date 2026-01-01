Implementează DDNS Updater cu instalare dintr-un singur click.
Un actualizator DNS dinamic, auto-găzduit și ușor, care sincronizează înregistrările A și AAAA la peste 40 de furnizori DNS.
Alege un plan VPS pentru DDNS Updater
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DDNS Updater
DDNS Updater este un serviciu Go open-source care menține înregistrările DNS A și AAAA îndreptate către IP-ul corect la peste 40 de furnizori DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains și mulți alții — dintr-un singur fișier de configurare. Rulează ca un agent headless care necesită doar conectivitate outbound, cu starea vizibilă prin jurnalele containerului sau un panou de bord HTTP încorporat accesibil prin SSH port-forward atunci când dorești o vizualizare în browser.
Găzduirea proprie a DDNS Updater pe propriul tău VPS îți oferă un agent stabil, mereu activ, care poate actualiza înregistrările DNS pentru routere de acasă, gateway-uri IoT, servere secundare sau orice alt endpoint al cărui IP public se modifică. Credențialele furnizorului și logica de actualizare rămân în infrastructura ta, iar o singură instanță poate gestiona înregistrări care acoperă mai multe domenii și furnizori în paralel.
Funcționalități cheie ale DDNS Updater
40+ furnizori DNS
Actualizează înregistrările pe Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric și zeci de altele dintr-o singură instanță.
Verificări periodice
Cadență de interogare configurabilă cu ferestre de răcire, astfel încât IP-ul public să fie preluat și înregistrările să fie actualizate doar atunci când este cu adevărat necesar.
IPv4 și IPv6
Urmărește simultan atât înregistrările A, cât și pe cele AAAA, revenind cu grație atunci când este disponibilă o singură familie de adrese pe conexiunea upstream.
Panou de bord de stare încorporat
Tabloul de bord local, doar în citire, arată starea curentă a înregistrării, ora ultimei actualizări, IP-ul observat și erorile per înregistrare atunci când este accesat printr-un port-forward SSH.
Preluare IP multi-furnizor
IP-ul public este rezolvat prin combinarea mai multor furnizori bazați pe HTTP și DNS, astfel încât o singură întrerupere în amonte nu blochează toate actualizările.
Notificări prin shoutrrr
Integrarea opțională shoutrrr trimite alerte către Discord, Slack, Telegram sau email atunci când o actualizare eșuează sau se detectează o modificare de IP.
De ce să rulezi DDNS Updater pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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