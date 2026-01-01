R2R este un framework de generare augmentată cu recuperare, open-source, construit pentru implementare în producție încă din prima zi. Acesta combină căutarea hibridă semantică și pe bază de cuvinte cheie cu fuziunea reciprocă a rangurilor, construcția automată a grafurilor de cunoștințe, ingestia multimodală de documente și un API de recuperare agentic care permite modelelor lingvistice mari să orchestreze căutarea ca parte a buclei lor de raționament.

Găzduirea proprie a R2R pe propriul tău VPS menține documentele, indexurile vectoriale și istoricul conversațiilor sub controlul tău deplin, fără taxe per-interogare și fără acces terț la baza ta de cunoștințe. Această implementare combină API-ul R2R cu panoul de bord oficial și un stocaj PostgreSQL plus pgvector, oferindu-ți un stack RAG complet pe care îl poți extinde cu orice furnizor LLM.