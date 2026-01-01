Implementează R2R printr-o instalare cu un singur click.
Framework RAG gata de producție cu căutare hibridă, grafuri de cunoștințe și un API de recuperare bazat pe agenți pentru aplicații AI.
Alege un plan VPS pentru R2R
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu R2R
R2R este un framework de generare augmentată cu recuperare, open-source, construit pentru implementare în producție încă din prima zi. Acesta combină căutarea hibridă semantică și pe bază de cuvinte cheie cu fuziunea reciprocă a rangurilor, construcția automată a grafurilor de cunoștințe, ingestia multimodală de documente și un API de recuperare agentic care permite modelelor lingvistice mari să orchestreze căutarea ca parte a buclei lor de raționament.
Găzduirea proprie a R2R pe propriul tău VPS menține documentele, indexurile vectoriale și istoricul conversațiilor sub controlul tău deplin, fără taxe per-interogare și fără acces terț la baza ta de cunoștințe. Această implementare combină API-ul R2R cu panoul de bord oficial și un stocaj PostgreSQL plus pgvector, oferindu-ți un stack RAG complet pe care îl poți extinde cu orice furnizor LLM.
Funcționalități cheie ale R2R
Căutare hibridă
Combină similitatea vectorială și căutarea de cuvinte cheie în text integral cu fuziunea reciprocă a clasamentelor pentru a afișa cel mai relevant context pentru fiecare interogare.
Grafuri de cunoștințe
Extracția automată a entităților și relațiilor construiește un index grafic alături de vectori, permițând un raționament inter-documente pe care recuperarea simplă nu îl poate egala.
Ingestie multimodală
Analizează fișiere PDF, documente Word, foi de calcul, imagini și fișiere audio într-un index unificat, fără a scrie cod personalizat de ingestie pentru fiecare format.
RAG agentic
Agenții de raționament recuperează, critică și rafinează iterativ răspunsurile — producând răspunsuri de calitate superioară decât pipeline-urile RAG cu o singură execuție.
LLM-uri multi-furnizor
Conectează OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama și peste 20 de alți furnizori LLM printr-o singură configurare — fără a fi necesară reindexarea.
REST API și SDKs
Un API REST complet, plus SDK-uri oficiale Python și JavaScript, îți permit să integrezi regăsirea R2R în aplicații personalizate și fluxuri de lucru automate.
De ce să rulezi R2R pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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