Instalează Nexterm cu un singur click.
Gestionare server open-source pentru conexiuni SSH, VNC și RDP, accesibile în întregime din browserul tău.
Alege un plan VPS pentru Nexterm
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Nexterm
Nexterm este o platformă de gestionare a serverelor open-source care consolidează sesiunile de terminal SSH, desktop-urile VNC și conexiunile RDP într-o singură interfață accesibilă prin browser. Spre deosebire de instrumentele tradiționale de acces la distanță care necesită un client local, Nexterm rulează pe VPS-ul tău și îți oferă un hub de conexiuni complet, accesibil de pe orice dispozitiv cu un browser.
Găzduirea Nexterm pe propriul tău VPS înseamnă că datele de conectare ale serverului și datele sesiunii tale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Managerul de fișiere SFTP încorporat, înregistrarea sesiunilor, monitorizarea și suportul pentru organizații și 2FA îl fac un înlocuitor practic pentru gestionarea mai multor clienți SSH, vizualizatoare VNC și instrumente RDP.
Funcționalități cheie ale Nexterm
SSH, VNC și RDP
Gestionează terminale SSH, desktopuri VNC și sesiuni RDP dintr-o singură filă de browser — nu este necesară instalarea unui client local pe niciun dispozitiv.
SFTP manager de fișiere
Navighează, încarcă și descarcă fișiere pe servere la distanță printr-o interfață SFTP încorporată, fără a avea nevoie de un client FTP separat.
Înregistrare sesiune
Înregistrează și redă sesiuni de terminal și desktop pentru auditare, revizuirea echipei sau depanarea modificărilor anterioare.
Autentificare cu doi factori
Protejează accesul la toate serverele tale cu 2FA și OIDC SSO, asigurând că doar utilizatorii autorizați pot deschide conexiuni.
Organizații multi-utilizator
Împarte serverele și acreditările în organizații, astfel încât echipele să poată partaja accesul fără a expune infrastructura necorelată.
De ce să rulezi Nexterm pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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