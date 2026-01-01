XWiki este o platformă wiki de întreprindere cu sursă deschisă care depășește documentația statică. Modelul său de pagină structurată organizează conținutul în spații și pagini ierarhice, în timp ce un motor de scriptare încorporat permite echipelor să construiască tablouri de bord dinamice și aplicații intranet personalizate direct pe paginile wiki. Cu peste 900 de extensii și un asistent „App Within Minutes” încorporat, echipele pot transforma XWiki într-o bază de cunoștințe personalizată, un sistem de urmărire a problemelor sau un spațiu de lucru pentru proiecte, fără a începe de la zero.

Găzduirea XWiki pe propriul tău VPS menține toată documentația, procesele interne și cunoștințele companiei sub controlul tău direct — fără taxe per utilizator, fără blocare de furnizor și fără ca datele să părăsească infrastructura ta. Acest șablon asociază XWiki cu o bază de date PostgreSQL pentru o stocare fiabilă, pregătită pentru producție.