Implementează XWiki cu instalare printr-un singur click.
Platformă wiki open-source puternică pentru gestionarea cunoștințelor echipei, documentare și spații de lucru colaborative.
Alege un plan VPS pentru XWiki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu XWiki
XWiki este o platformă wiki de întreprindere cu sursă deschisă care depășește documentația statică. Modelul său de pagină structurată organizează conținutul în spații și pagini ierarhice, în timp ce un motor de scriptare încorporat permite echipelor să construiască tablouri de bord dinamice și aplicații intranet personalizate direct pe paginile wiki. Cu peste 900 de extensii și un asistent „App Within Minutes” încorporat, echipele pot transforma XWiki într-o bază de cunoștințe personalizată, un sistem de urmărire a problemelor sau un spațiu de lucru pentru proiecte, fără a începe de la zero.
Găzduirea XWiki pe propriul tău VPS menține toată documentația, procesele interne și cunoștințele companiei sub controlul tău direct — fără taxe per utilizator, fără blocare de furnizor și fără ca datele să părăsească infrastructura ta. Acest șablon asociază XWiki cu o bază de date PostgreSQL pentru o stocare fiabilă, pregătită pentru producție.
Funcționalități cheie ale XWiki
Model de pagină structurat
Organizează conținutul în spații și pagini ierarhice cu relații părinte-copil, menținând bazele de cunoștințe mari navigabile și consecvente.
Builder de aplicații integrat
Creează aplicații de date personalizate peste paginile wiki folosind asistentul App Within Minutes — nu este necesar niciun cadru extern sau codare.
900+ extensii
Extinde XWiki cu o bibliotecă de peste 900 de extensii ale comunității, care acoperă calendare, diagrame, gestionarea sarcinilor și autentificarea LDAP.
Motor de scripting
Scrie scripturi Velocity, Groovy sau Python în paginile wiki pentru a crea conținut dinamic, tablouri de bord și rapoarte automate.
Căutare text integral
Solr încorporat indexează tot conținutul paginilor și atașamentele, furnizând instantaneu rezultate relevante chiar și în baze de cunoștințe extinse.
Istoricul reviziilor
Fiecare editare este versionată automat, cu o vizualizare completă a diferențelor și o restaurare printr-un singur clic pentru recuperarea oricărei versiuni anterioare a oricărei pagini.
De ce să rulezi XWiki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.