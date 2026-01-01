Implementează FitTrackee cu un singur click.
Tracker de activități în aer liber auto-găzduit, pentru încărcări GPX, hărți de traseu și statistici de antrenament pentru alergare, ciclism și drumeții.
Alege un plan VPS pentru FitTrackee
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FitTrackee
FitTrackee este un tracker de activități în aer liber auto-găzduit, construit pentru alergători, cicliști, drumeți și oricine înregistrează trasee GPX pe un ceas sportiv, telefon sau dispozitiv GPS. Încarcă fișiere de activitate, vizualizează rute pe hărți interactive și revizuiește statistici de distanță, altitudine, viteză și durată — totul pe infrastructura pe care o deții, fără ca vreo platformă de fitness terță parte să-ți colecteze datele de mișcare.
Rularea FitTrackee pe un VPS îți menține istoricul antrenamentelor, traseele de locație și înregistrările personale private și portabile. Suportul multi-utilizator, un API REST documentat, date meteo opționale per antrenament și federația bazată pe ActivityPub îl fac o alternativă practică la Strava sau Garmin Connect pentru persoane fizice, cluburi mici și sportivi conștienți de confidențialitate.
Funcționalități cheie ale FitTrackee
Încărcări de fișiere GPX
Importă trasee GPX de la ceasuri sport, telefoane și dispozitive GPS pentru a construi o arhivă privată a fiecărei activități în aer liber.
Hărți rutiere interactive
Vizualizează fiecare antrenament pe hărți bazate pe OpenStreetMap cu redare completă a traseului, zoom și vizualizări detaliate pe segment.
Statistici activitate
Urmărește distanța, durata, câștigul de altitudine, viteza medie și ritmul pentru toate antrenamentele înregistrate și perioadele de timp.
Suport multisport
Înregistrează alergarea, ciclismul, drumețiile, schiul și alte sporturi în aer liber într-o singură cronologie cu rezumate pentru fiecare sport.
REST API și federație
Un API REST documentat și o federație opțională ActivityPub îți permit să creezi scripturi pentru integrări și să partajezi activități în fediverse.
Controale de confidențialitate multi-utilizator
Găzduiește conturi pentru familie, prieteni sau membri de club cu setări de vizibilitate per activitate și înregistrare gestionată de administrator.
De ce să rulezi FitTrackee pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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