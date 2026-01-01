Implementează NZBHydra2 cu instalare printr-un singur click.
Motor de meta-căutare Usenet care agregă zeci de indexatori în spatele unui singur punct final API Newznab unificat.
Alege un plan VPS pentru NZBHydra2
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NZBHydra2
NZBHydra2 este un motor de meta-căutare Usenet care îți permite să interoghezi zeci de indexatori — atât furnizori Newznab specifici Usenet, cât și indexatori de torrente Torznab — dintr-o singură interfață web unificată și printr-un singur API compatibil Newznab. Deduplică rezultatele între furnizori, aplică preferințele tale de calitate și categorie, cachează căutările și expune totul printr-un endpoint pe care Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și alte instrumente de automatizare îl pot accesa direct.
Găzduirea proprie a NZBHydra2 pe un VPS oferă stack-ului tău Arr un agregator unic, rapid, controlat de proprietar, în loc să îndrepți fiecare descărcător către fiecare indexator individual — o configurare mai simplă, mai puține apeluri API per furnizor și statistici centralizate despre care indexatori livrează de fapt.
Funcționalități cheie ale NZBHydra2
Punct final Newznab unificat
Agregă zeci de indexatori în spatele unui singur API Newznab și Torznab, astfel încât Sonarr, Radarr și Lidarr să aibă nevoie de o singură intrare în loc de mai multe.
Deduplicare între furnizori
Recunoaște lansările duplicate de la diferiți indexatori, le clasifică după regulile tale de prioritate și afișează doar cel mai bun rezultat per grup de lansări.
Căutare, cache și statistici
Memorează în cache căutările recente și urmărește rata de accesări per-indexer, timpul de răspuns și numărul de preluări, astfel încât să poți vedea care furnizori contribuie cel mai mult.
Filtrare flexibilă a rezultatelor
Filtrele de calitate, limbă, vârstă și dimensiune pe categorii exclud lansările de calitate scăzută din pipeline-ul tău de automatizare Arr.
Conturi multi-utilizator
Conturile opționale individuale, cu permisiuni bazate pe roluri, permit mai multor membri ai gospodăriei să partajeze același agregator fără a-și vedea reciproc datele.
De ce să rulezi NZBHydra2 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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