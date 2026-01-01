Implementează HFS cu un singur click.
Server de fișiere HTTP auto-găzduit care îți permite să partajezi fișiere direct de pe discul tău printr-o interfață web modernă.
Alege un plan VPS pentru HFS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HFS
HFS (server de fișiere HTTP) este un server de partajare fișiere ușor, auto-găzduit, care transformă VPS-ul tău într-un hub de partajare fișiere complet funcțional, accesibil din orice browser. Acesta oferă o interfață web curată, responsivă, pentru navigarea, descărcarea și încărcarea fișierelor, fără a necesita instalarea vreunui software client.
Cu conturi de utilizator încorporate, control al accesului per-folder, limitare a lățimii de bandă și un sistem de fișiere virtual, HFS îți oferă control complet asupra cui poate accesa ce fișiere. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS înseamnă stocare și lățime de bandă nelimitate, fără taxe lunare per utilizator.
Funcționalități cheie ale HFS
Sistem de fișiere virtual
Organizează conținutul partajat într-o structură de foldere virtuale, independentă de aspectul real al discului tău, oferindu-ți control deplin asupra a ceea ce văd utilizatorii.
Conturi de utilizator și permisiuni
Creează conturi cu permisiuni de citire, scriere și ștergere pentru fiecare dosar, astfel încât utilizatorii diferiți să acceseze doar fișierele pe care sunt autorizați să le vadă.
Încărcări și descărcări reluabile
Suportă transferuri reluabile, astfel încât operațiunile cu fișiere mari să reziste întreruperilor de rețea fără a o lua de la capăt.
Limitare a lățimii de bandă
Setează limite de viteză pentru încărcare și descărcare per utilizator sau global, pentru a-ți menține serverul responsiv chiar și în timpul transferurilor mari de fișiere.
Sistem de pluginuri
Extinde HFS cu plugin-uri comunitare pentru miniaturi, autentificare LDAP, protecție anti-brute-force, teme și multe altele.
De ce să rulezi HFS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
AList
Server de listă de fișiere și WebDAV cu auto-găzduire, cu suport pentru peste 30 de backend-uri de stocare
AnonUpload
AnonUpload este o aplicație securizată de partajare anonimă de fișiere, fără cerințe de bază de date