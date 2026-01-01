Instalează AnonUpload cu un singur click.
Platformă de partajare anonimă de fișiere cu confidențialitatea pe primul loc, fără bază de date, fără conturi și fără urmărire.
Alege un plan VPS pentru AnonUpload
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AnonUpload
AnonUpload este o aplicație ușoară de partajare a fișierelor PHP, construită în jurul unui singur principiu: partajează fișiere fără a lăsa urme. Nu necesită nicio bază de date, fără conturi de utilizator și nu stochează metadate care ar putea identifica cine a încărcat sau a descărcat un fișier. Numele directe ale fișierelor nu sunt niciodată expuse public, iar funcția opțională de întârziere a descărcării previne scraping-ul automat înainte ca fișierele să ajungă la destinatarii lor.
Găzduirea proprie a AnonUpload înseamnă că fișierele tale nu trec niciodată prin infrastructuri terțe, supuse solicitărilor de supraveghere sau mandatelor de reținere a datelor. Tu controlezi ce tipuri de fișiere sunt acceptate, cât de mari pot fi încărcările și cine poate accesa interfața de administrare — fără a te baza pe niciun serviciu comercial de partajare anonimă a fișierelor care ar putea înregistra activitatea în ciuda afirmațiilor privind confidențialitatea.
Funcționalități cheie ale AnonUpload
Nu necesită bază de date
Fișierele sunt stocate direct pe sistemul de fișiere, fără configurarea sau întreținerea unei baze de date, simplificând implementarea și eliminând o sursă comună de scurgeri de date.
Nume de fișiere ascunse
Numele fișierelor originale nu sunt niciodată expuse public, astfel încât cei care descarcă nu pot deduce conținutul, sursa sau identitatea celui care a încărcat din URL sau din lista de directoare.
Întârziere descărcare
Configurează o perioadă de așteptare înainte ca fișierele să devină descărcabile, prevenind astfel ca roboții de extragere automată să colecteze încărcările înainte ca acestea să ajungă la destinatarii vizați.
Tipuri de fișiere configurabile
Definește o listă albă exactă de extensii de fișiere acceptate și stabilește limite maxime de dimensiune pentru încărcare de până la 10 GB pentru a se potrivi nevoilor tale specifice de partajare.
Interfață Administrator
Gestionează încărcările, monitorizează utilizarea spațiului de stocare și ajustează setările aplicației printr-un panou de administrare încorporat, fără a accesa linia de comandă a serverului.
De ce să rulezi AnonUpload pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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