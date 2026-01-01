AnonUpload este o aplicație ușoară de partajare a fișierelor PHP, construită în jurul unui singur principiu: partajează fișiere fără a lăsa urme. Nu necesită nicio bază de date, fără conturi de utilizator și nu stochează metadate care ar putea identifica cine a încărcat sau a descărcat un fișier. Numele directe ale fișierelor nu sunt niciodată expuse public, iar funcția opțională de întârziere a descărcării previne scraping-ul automat înainte ca fișierele să ajungă la destinatarii lor.

Găzduirea proprie a AnonUpload înseamnă că fișierele tale nu trec niciodată prin infrastructuri terțe, supuse solicitărilor de supraveghere sau mandatelor de reținere a datelor. Tu controlezi ce tipuri de fișiere sunt acceptate, cât de mari pot fi încărcările și cine poate accesa interfața de administrare — fără a te baza pe niciun serviciu comercial de partajare anonimă a fișierelor care ar putea înregistra activitatea în ciuda afirmațiilor privind confidențialitatea.