Backrest este o interfață web auto-găzduită pentru restic, programul de backup rapid și sigur. Acesta încorporează deduplicarea și criptarea puternice ale restic într-o interfață de utilizator curată, bazată pe browser, permițându-ți să creezi planuri de backup, să le programezi cu cron și să restaurezi fișiere individuale fără a atinge vreodată linia de comandă.

Deoarece Backrest stochează snapshot-uri prin restic, backup-urile sunt criptate în repaus și suportă zeci de soluții de stocare backend — disc local, stocare de obiecte compatibilă cu S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP și multe altele. Auto-găzduirea Backrest îți menține configurația de backup și credențialele în întregime sub controlul tău, fără taxe de abonament sau blocare la un anumit furnizor.