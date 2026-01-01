Implementează Backrest cu instalare printr-un singur click.
Interfață web pentru restic care face accesibile backup-urile programate, navigarea și restaurările din orice browser.
Alege un plan VPS pentru Backrest
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Backrest
Backrest este o interfață web auto-găzduită pentru restic, programul de backup rapid și sigur. Acesta încorporează deduplicarea și criptarea puternice ale restic într-o interfață de utilizator curată, bazată pe browser, permițându-ți să creezi planuri de backup, să le programezi cu cron și să restaurezi fișiere individuale fără a atinge vreodată linia de comandă.
Deoarece Backrest stochează snapshot-uri prin restic, backup-urile sunt criptate în repaus și suportă zeci de soluții de stocare backend — disc local, stocare de obiecte compatibilă cu S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP și multe altele. Auto-găzduirea Backrest îți menține configurația de backup și credențialele în întregime sub controlul tău, fără taxe de abonament sau blocare la un anumit furnizor.
Funcționalități cheie ale Backrest
Planuri de backup programate
Definește programe bazate pe cron pentru fiecare depozit, astfel încât backup-urile să ruleze automat fără intervenție manuală.
Restaurare bazată pe browser
Răsfoiește conținutul instantaneului și restaurează fișiere individuale sau directoare direct din interfața web.
Stocare multi-backend
Stochează copii de rezervă pe disc local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP și altele prin intermediul backend-urilor restic native.
Criptare end-to-end
Restic criptează toate snapshot-urile înainte de a părăsi gazda, asigurând că datele rămân private pe orice backend de stocare.
Deduplicare și compresie
Restic, prin fragmentarea definită de conținut, deduplică datele între instantanee, reducând dramatic utilizarea spațiului de stocare în timp.
De ce să rulezi Backrest pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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