Instalează AList cu un singur click.
Listă de fișiere auto-găzduită și server WebDAV care unifică zeci de furnizori de stocare în cloud în spatele unei singure interfețe web.
Alege un plan VPS pentru AList
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AList
AList este un program open-source de listare a fișierelor care reunește stocarea locală și unitățile cloud sub o singură interfață web. Acesta suportă peste 30 de soluții de stocare backend — inclusiv OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV și mulți furnizori regionali — permițându-ți să navighezi, să previzualizezi și să descarci fișiere de pe toate, fără a schimba aplicațiile sau a te autentifica în mod repetat.
Găzduirea AList pe propriul tău VPS îți menține acreditările de stocare și politicile de acces sub control, în timp ce îți expune fișierele printr-o interfață web rapidă și un endpoint WebDAV pe deplin conform. Este o modalitate practică de a consolida conturile cloud dispersate și unitățile partajate într-un singur gateway privat.
Funcționalități cheie ale AList
Backend-uri cu stocare multiplă
Montează peste 30 de furnizori — disc local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV și multe altele — într-un singur arbore de fișiere unificat.
server WebDAV
Expune fiecare spațiu de stocare conectat ca un singur endpoint WebDAV de citire/scriere care se montează perfect în macOS, Windows și clienți mobili.
Previzualizări în browser
Redă în flux și previzualizează imagini, video, audio, fișiere PDF, documente Office și cod fără a descărca mai întâi fișierele.
Partajare detaliată
Generează linkuri de partajare protejate prin parolă, cu expirare opțională, astfel încât destinatarii externi să vadă doar fișierele pe care le alegi.
Descărcări offline
Integrează cu aria2 sau qBittorrent pentru a prelua fișiere de la URL-uri și torrente direct în orice backend de stocare montat.
De ce să rulezi AList pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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