AList este un program open-source de listare a fișierelor care reunește stocarea locală și unitățile cloud sub o singură interfață web. Acesta suportă peste 30 de soluții de stocare backend — inclusiv OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV și mulți furnizori regionali — permițându-ți să navighezi, să previzualizezi și să descarci fișiere de pe toate, fără a schimba aplicațiile sau a te autentifica în mod repetat.

Găzduirea AList pe propriul tău VPS îți menține acreditările de stocare și politicile de acces sub control, în timp ce îți expune fișierele printr-o interfață web rapidă și un endpoint WebDAV pe deplin conform. Este o modalitate practică de a consolida conturile cloud dispersate și unitățile partajate într-un singur gateway privat.