ArchiveBox este platforma de arhivare web open-source, auto-găzduită, lider în domeniu, care captează site-uri web ca HTML, PDF, capturi de ecran, fișiere WARC și media extrasă pentru a asigura că conținutul rămâne accesibil mult timp după ce sursele originale dispar. Cu peste 18.000 de stele pe GitHub și dezvoltare activă din 2017, oferă o alternativă fiabilă la dependența de Internet Archive pentru conținutul important pentru munca ta.

Auto-găzduirea ArchiveBox îți oferă suveranitate completă asupra datelor arhivate — esențial pentru fluxurile de lucru juridice, de conformitate și jurnalistice, unde lanțul de custodie contează. Tu controlezi politicile de retenție, strategiile de backup și permisiunile de acces, în timp ce motorul de căutare full-text integrat Sonic face ca găsirea conținutului în arhive mari să fie rapidă și precisă.