Implementează ArchiveBox cu un singur click.
Platformă de arhivare web auto-găzduită care păstrează pagini web, videoclipuri și documente în formate multiple pentru acces permanent.
Alege un plan VPS pentru ArchiveBox
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ArchiveBox
ArchiveBox este platforma de arhivare web open-source, auto-găzduită, lider în domeniu, care captează site-uri web ca HTML, PDF, capturi de ecran, fișiere WARC și media extrasă pentru a asigura că conținutul rămâne accesibil mult timp după ce sursele originale dispar. Cu peste 18.000 de stele pe GitHub și dezvoltare activă din 2017, oferă o alternativă fiabilă la dependența de Internet Archive pentru conținutul important pentru munca ta.
Auto-găzduirea ArchiveBox îți oferă suveranitate completă asupra datelor arhivate — esențial pentru fluxurile de lucru juridice, de conformitate și jurnalistice, unde lanțul de custodie contează. Tu controlezi politicile de retenție, strategiile de backup și permisiunile de acces, în timp ce motorul de căutare full-text integrat Sonic face ca găsirea conținutului în arhive mari să fie rapidă și precisă.
Funcționalități cheie ale ArchiveBox
Arhivare multi-format
Capturează fiecare pagină simultan ca HTML, PDF, captură de ecran, WARC și fișiere media extrase, astfel încât conținutul să fie păstrat în mai multe formate independente, chiar dacă unul devine ilizibil în viitor.
Căutare text integral
Găsește orice cuvânt sau expresie în întreaga ta arhivă instantaneu, folosind motorul de căutare Sonic integrat, fără a naviga manual prin foldere sau a te baza pe potrivirea imprecisă a numelor de fișiere.
Programare automatizată
Configurează arhivarea zilnică a fluxurilor RSS, a listelor de marcaje și a colecțiilor de URL-uri, astfel încât conținutul important să fie păstrat automat, fără a necesita declanșare manuală pentru fiecare element nou.
Suport extins pentru import
Importă direct din marcajele browserului, Pocket, Pinboard, Instapaper și alte servicii, facilitând migrarea unei liste de lectură existente în arhiva ta permanentă.
Redare JavaScript
Arhivează pagini randate dinamic și aplicații de o singură pagină folosind mediul de browser NoVNC inclus, capturând conținut pe care simplele instrumente de extragere HTML îl ratează complet.
De ce să rulezi ArchiveBox pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
2FAuth
Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil