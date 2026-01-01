Instalează Horilla cu un singur click.
Platformă HR și CRM gratuită, open-source, care acoperă angajații, salarizarea, recrutarea și prezența.
Alege un plan VPS pentru Horilla
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Horilla
Horilla este o platformă de Management al Resurselor Umane și CRM complet open-source, construită pe Django și PostgreSQL. Aceasta unifică întregul ciclu de viață al angajaților — recrutare, integrare, prezență, concedii, salarizare, performanță, helpdesk și procesul de ieșire — alături de un CRM încorporat pentru fluxuri de vânzări și înregistrări ale clienților, înlocuind mai multe instrumente SaaS cu o singură stivă auto-găzduită.
Auto-găzduirea Horilla pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale angajaților, salariile și înregistrările clienților sub controlul tău direct, fără taxe per utilizator. Îți păstrezi accesul complet la baza de date pentru rapoarte personalizate și integrări, plus libertatea de a extinde modulele fără a aștepta planurile de dezvoltare ale furnizorilor.
Funcționalități cheie ale Horilla
Recrutare și integrare
Urmărește posturile vacante, fluxurile de candidați, etapele interviurilor și sarcinile de integrare fără un ATS separat sau un instrument de integrare.
Prezență și concediu
Gestionează programul de ture, prezența biometrică, drepturile la concediu și fluxurile de aprobare pentru întreaga forță de muncă.
Salarizare încorporată
Configurează contractele, indemnizațiile, deducerile și regulile fiscale, apoi rulează ciclurile de salarizare cu generarea fluturașilor de salariu direct în Horilla.
Performanță și obiective
Definește KPI-uri și OKR-uri, derulează cicluri de feedback la 360 de grade și conectează obiectivele individuale la obiectivele organizaționale.
CRM integrat
Gestionează lead-uri, oportunități, conturi de clienți și pipeline-uri de vânzări alături de datele HR într-o singură bază de date unificată.
API REST modular
Fiecare modul vine cu un API REST documentat pentru integrarea Horilla cu furnizorii de salarizare, sistemele de identitate și instrumentele BI.
De ce să rulezi Horilla pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
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