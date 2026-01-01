AppFlowy este o platformă de productivitate open-source, axată pe confidențialitate, construită ca o alternativă la Notion, care combină un editor flexibil bazat pe blocuri, vizualizări de baze de date și asistență la scriere bazată pe AI într-un singur spațiu de lucru colaborativ. Construit cu Flutter și Rust, oferă performanțe native pe desktop, mobil și web, menținând în același timp toate datele sub controlul tău.

Auto-găzduirea AppFlowy elimină taxele de abonament per utilizator, elimină accesul terților la documente sensibile și oferă spații de lucru și utilizatori nelimitați la un cost fix de infrastructură. Acest șablon implementează stack-ul complet AppFlowy Cloud — client web, backend API, autentificare, stocare de obiecte și bază de date — gata pentru conexiuni de la aplicațiile native desktop și mobile ale AppFlowy.