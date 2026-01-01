Implementează AppFlowy cu instalare dintr-un singur click.
Spațiu de lucru open-source orientat spre confidențialitate, care combină note, wiki-uri, baze de date și gestionarea proiectelor, ca o alternativă la Notion.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AppFlowy
AppFlowy este o platformă de productivitate open-source, axată pe confidențialitate, construită ca o alternativă la Notion, care combină un editor flexibil bazat pe blocuri, vizualizări de baze de date și asistență la scriere bazată pe AI într-un singur spațiu de lucru colaborativ. Construit cu Flutter și Rust, oferă performanțe native pe desktop, mobil și web, menținând în același timp toate datele sub controlul tău.
Auto-găzduirea AppFlowy elimină taxele de abonament per utilizator, elimină accesul terților la documente sensibile și oferă spații de lucru și utilizatori nelimitați la un cost fix de infrastructură. Acest șablon implementează stack-ul complet AppFlowy Cloud — client web, backend API, autentificare, stocare de obiecte și bază de date — gata pentru conexiuni de la aplicațiile native desktop și mobile ale AppFlowy.
Funcționalități cheie ale AppFlowy
Editor bazat pe blocuri
Creează documente complexe cu text, imagini, încorporări și conținut media, folosind un editor de blocuri intuitiv care funcționează consecvent pe desktop, mobil și web, fără diferențe de funcționalitate între platforme.
Vizualizări flexibile ale bazei de date
Vizualizează și gestionează aceleași date sub formă de tabel, tablou Kanban, calendar sau galerie, oferind diferiților membri ai echipei aspectul care se potrivește fluxului lor de lucru fără a duplica informațiile.
Asistență AI pentru scriere
Generează, rezumă și rafinează conținut direct în documente, folosind funcții AI încorporate care se conectează la un furnizor extern (cum ar fi OpenAI sau Azure OpenAI) configurate printr-o cheie API — acel furnizor procesează datele.
Colaborare în timp real
Lucrează simultan cu colegii de echipă folosind sincronizarea fără conflicte, astfel încât mai multe persoane să poată edita același document fără a suprascrie modificările celorlalți.
Proprietate deplină a datelor
Toate documentele, bazele de date și atașamentele de fișiere sunt stocate pe propria ta infrastructură, fără blocare la furnizor, asigurând conformitatea cu reglementările privind datele și controlul complet asupra păstrării.
De ce să rulezi AppFlowy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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