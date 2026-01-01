Reducere de până la 69% pentru BeaverHabits

Implementează BeaverHabits cu un singur click.

Instrument minimalist de urmărire a obiceiurilor, auto-găzduit, axat pe înregistrări zilnice și serii, fără obiective sau complexitate.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează BeaverHabits cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu BeaverHabits

BeaverHabits este o aplicație minimalistă de urmărire a obiceiurilor, auto-găzduită, inspirată de metodologia „nu rupe lanțul”. Spre deosebire de aplicațiile de obiceiuri orientate spre obiective, BeaverHabits se concentrează exclusiv pe ritualul zilnic de înregistrare — marcarea obiceiurilor ca fiind complete, menținerea seriilor și vizualizarea consecvenței în timp, fără povara cognitivă a țintelor, jaloanelor sau scorurilor.

Auto-găzduirea BeaverHabits pe VPS-ul tău îți menține datele personale de rutină private, fără taxe de abonament și fără servicii de sincronizare de la terți. Aplicația stochează toate datele într-o bază de date locală SQLite și suportă conturi multi-utilizator, instalare PWA iOS, filtrare după etichete, notițe zilnice, un API REST și integrări cu Home Assistant, Apple Shortcuts și Stream Deck.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale BeaverHabits

Grilă de verificare zilnică

O grilă de calendar pentru fiecare obicei arată dintr-o privire seriile și lacunele, făcând ca consecvența zilnică să fie ușor de urmărit și motivantă de menținut.

Filtrare etichete

Grupează și filtrează obiceiurile după etichete pentru vizualizări concentrate — vezi doar rutinele de dimineață, obiceiurile de sănătate sau orice categorie personalizată.

Notițe zilnice

Adaugă până la 1024 de caractere de notițe pentru fiecare obicei, în fiecare zi, pentru a înregistra contextul, observațiile sau motivele pentru care ai sărit peste.

Acces REST API

Permite interogarea și actualizarea datelor despre obiceiuri în mod programatic, activând automatizarea cu Apple Shortcuts, Home Assistant și Stream Deck prin intermediul HabitDeck.

Suport iOS PWA

Instalează BeaverHabits ca aplicație pe ecranul principal pe iPhone și iPad pentru o experiență de înregistrare care se simte nativă, fără o descărcare din App Store.

De ce să rulezi BeaverHabits pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

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