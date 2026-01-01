Implementează BeaverHabits cu un singur click.
Instrument minimalist de urmărire a obiceiurilor, auto-găzduit, axat pe înregistrări zilnice și serii, fără obiective sau complexitate.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu BeaverHabits
BeaverHabits este o aplicație minimalistă de urmărire a obiceiurilor, auto-găzduită, inspirată de metodologia „nu rupe lanțul”. Spre deosebire de aplicațiile de obiceiuri orientate spre obiective, BeaverHabits se concentrează exclusiv pe ritualul zilnic de înregistrare — marcarea obiceiurilor ca fiind complete, menținerea seriilor și vizualizarea consecvenței în timp, fără povara cognitivă a țintelor, jaloanelor sau scorurilor.
Auto-găzduirea BeaverHabits pe VPS-ul tău îți menține datele personale de rutină private, fără taxe de abonament și fără servicii de sincronizare de la terți. Aplicația stochează toate datele într-o bază de date locală SQLite și suportă conturi multi-utilizator, instalare PWA iOS, filtrare după etichete, notițe zilnice, un API REST și integrări cu Home Assistant, Apple Shortcuts și Stream Deck.
Funcționalități cheie ale BeaverHabits
Grilă de verificare zilnică
O grilă de calendar pentru fiecare obicei arată dintr-o privire seriile și lacunele, făcând ca consecvența zilnică să fie ușor de urmărit și motivantă de menținut.
Filtrare etichete
Grupează și filtrează obiceiurile după etichete pentru vizualizări concentrate — vezi doar rutinele de dimineață, obiceiurile de sănătate sau orice categorie personalizată.
Notițe zilnice
Adaugă până la 1024 de caractere de notițe pentru fiecare obicei, în fiecare zi, pentru a înregistra contextul, observațiile sau motivele pentru care ai sărit peste.
Acces REST API
Permite interogarea și actualizarea datelor despre obiceiuri în mod programatic, activând automatizarea cu Apple Shortcuts, Home Assistant și Stream Deck prin intermediul HabitDeck.
Suport iOS PWA
Instalează BeaverHabits ca aplicație pe ecranul principal pe iPhone și iPad pentru o experiență de înregistrare care se simte nativă, fără o descărcare din App Store.
De ce să rulezi BeaverHabits pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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