BeaverHabits este o aplicație minimalistă de urmărire a obiceiurilor, auto-găzduită, inspirată de metodologia „nu rupe lanțul”. Spre deosebire de aplicațiile de obiceiuri orientate spre obiective, BeaverHabits se concentrează exclusiv pe ritualul zilnic de înregistrare — marcarea obiceiurilor ca fiind complete, menținerea seriilor și vizualizarea consecvenței în timp, fără povara cognitivă a țintelor, jaloanelor sau scorurilor.

Auto-găzduirea BeaverHabits pe VPS-ul tău îți menține datele personale de rutină private, fără taxe de abonament și fără servicii de sincronizare de la terți. Aplicația stochează toate datele într-o bază de date locală SQLite și suportă conturi multi-utilizator, instalare PWA iOS, filtrare după etichete, notițe zilnice, un API REST și integrări cu Home Assistant, Apple Shortcuts și Stream Deck.