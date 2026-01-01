Implementează AFFiNE cu o instalare dintr-un singur click.
Spațiu de lucru complet, cu sursă deschisă, care combină documente, table virtuale și baze de date, cu asistență bazată pe inteligență artificială.
Alege un plan VPS pentru AFFiNE
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AFFiNE
AFFiNE este un „KnowledgeOS” open-source care elimină barierele dintre documentație, colaborare vizuală și organizarea datelor. Utilizatorii pot scrie documente structurate, pot schița pe table albe infinite și pot menține baze de date organizate — totul în același spațiu de lucru — fără a schimba între instrumente separate pentru fiecare sarcină.
Construit cu o arhitectură local-first, axată pe confidențialitate, AFFiNE îți păstrează cunoștințele pe infrastructura pe care o controlezi. Asistența AI este integrată pe tot parcursul, ajutând la scriere, desen și planificare pentru fiecare tip de conținut. Această implementare include PostgreSQL cu extensia pgvector pentru căutare avansată, Redis pentru funcționalități în timp real și migrare automată a bazei de date pentru actualizări fiabile.
Funcționalități cheie ale AFFiNE
Spațiu de lucru unificat
Combină documente, tablouri albe și baze de date într-o singură platformă, astfel încât să poți alterna între scriere, schițare și organizarea datelor, fără a schimba contextul între aplicații separate.
Table albe cu spațiu de lucru infinit
Tablourile albe freeform, cu instrumente de desen, diagramare și notițe adezive, oferă echipelor un spațiu vizual pentru brainstorming și activități de design, alături de documente structurate.
Asistență bazată pe AI
AI este integrat în toate tipurile de conținut pentru a ajuta la scriere, sumarizare și generare de conținut, reducând costurile generale de producere a artefactelor de cunoștințe de înaltă calitate.
Baze de date structurate
Organizează informațiile în vizualizări de baze de date personalizabile, cu capacități de filtrare și interogare, înlocuind necesitatea instrumentelor de calcul tabelar separate în cadrul aceluiași spațiu de lucru.
Colaborare în timp real
Sincronizarea fără conflicte permite mai multor membri ai echipei să editeze documente și tabele albe simultan, cu modificările reflectate instantaneu pe toate dispozitivele conectate.
De ce să rulezi AFFiNE pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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