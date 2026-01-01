AFFiNE este un „KnowledgeOS” open-source care elimină barierele dintre documentație, colaborare vizuală și organizarea datelor. Utilizatorii pot scrie documente structurate, pot schița pe table albe infinite și pot menține baze de date organizate — totul în același spațiu de lucru — fără a schimba între instrumente separate pentru fiecare sarcină.

Construit cu o arhitectură local-first, axată pe confidențialitate, AFFiNE îți păstrează cunoștințele pe infrastructura pe care o controlezi. Asistența AI este integrată pe tot parcursul, ajutând la scriere, desen și planificare pentru fiecare tip de conținut. Această implementare include PostgreSQL cu extensia pgvector pentru căutare avansată, Redis pentru funcționalități în timp real și migrare automată a bazei de date pentru actualizări fiabile.